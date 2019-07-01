徐永明嗆民進黨　不要喬選舉才稱兄道弟

徐永明在臉書表示，希望民進黨人不要喬選舉時稱兄道弟，論政策就抹黑上身。（照片：徐永明臉書） 中評社台北7月1日電（記者 洪德諭）隨著民進黨初選落幕，為尋求2020勝選，黨主席卓榮泰宣示將展開整合工作，將會與公民團體、友黨緊密合作。不過，時代力量“立委”徐永明在臉書表示，卓榮泰多次透過媒體向時代力量喊話想談選舉合作，但希望民進黨人不要喬選舉時稱兄道弟，論政策就抹黑上身。兩黨應先釐清在政策理念方向是否一致，才有合作可能。



徐永明提到，時代力量主席邱顯智已公開邀請對談“居住正義、房市透明”的議題，卓榮泰不要已讀不回，說清楚執政黨何時要兌現居住正義的選舉支票？





徐永明臉書全文



喬選舉稱兄道弟，論政策抹黑上身：執政黨何時兌現居住正義支票？



民進黨卓榮泰主席多次透過媒體向時代力量喊話想談選舉合作，但希望民進黨人不要喬選舉時稱兄道弟，論政策就抹黑上身。兩黨應先釐清在政策理念方向是否一致，才有合作可能。如果卓榮泰主席想展開黨對黨談話，邱顯智主席昨日已公開邀請對談“居住正義、房市透明”的議題，卓榮泰主席不要已讀不回，說清楚執政黨何時要兌現居住正義的選舉支票？



蔡英文和蘇貞昌院長都承諾推動“實價登錄2．0”，其中包括“門牌揭露”、“預售屋價格即時登載”、“免除地政士登載責任”以及“政府查核權入法”。“行政院”確實也有提出相關法案，但民進黨召委會期中卻不將“行政院”版本排入議程，此次臨時會也沒處理到核心條文，向財團建商低頭的決定，令人民失望。本屆“立法院”剩半年任期，再不快完成“實價登錄2．0”立法，難道蔡英文還要拿來當2020連任政見嗎？