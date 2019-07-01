韓國瑜：蔡政府只重綠執政縣市　搞一國兩制

高雄市長韓國瑜怒批民進黨，呼籲民眾讓蔡政府下台。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月30日電（記者 林谷隆）中國國民黨高雄市長韓國瑜6月30日晚間在新竹最終場造勢活動表示，他不認同郭台銘所說“中華民國”會倒閉、會破產的說法，台灣人民愛儲蓄，不會破產倒閉，只是民進黨這三年執政不好，不會管理，我們讓他們下台。韓還以高雄爆發登革熱為例，抨擊民進黨竟漠不關心，批評蔡政府在台灣搞“一國兩制”。



高雄市長韓國瑜630新竹造勢，以“決戰2020－贏回台灣”為主題，設定為桃園、新竹、苗栗四縣市主場，主辦單位宣佈有30萬人到場。活動從下午4點到晚上8點，韓國瑜在晚間7點39分抵達，並在新竹大專院校學生擔任掌旗手陪同下大進場，掀起活動高潮。



韓國瑜在台上表示，郭台銘是他小學的學長，他很少在外面評論郭，但是郭最近一直說“中華民國”要倒閉、要破產，他不認同這樣的想法想。客家人節儉，全部台灣人也會儲蓄，每賺100元都會存30元，外匯存底4600億美金，全世界第四，怎麼會倒閉，也不會破產。



他提到，最近高雄爆發登革熱，他到“行政院”開會被嘲諷、被修理，全程都沒睡覺，高雄登革熱，“行政院”給錢給的不甘不脆，充滿了嘲諷，懷疑還有些幸災樂禍。



韓國瑜在台上拿上一篇新聞報道透露，說明去年越南、印尼爆發登革熱，蔡政府“衛福部”出錢出力派專家去協助，現在高雄爆發登革熱，民進黨竟然漠不關心，這樣的蔡政府太可怕。



他強調，聽到這個消息，他覺得太誇張，高雄人的生命健康，竟然比不上印尼人與越南人，蔡政府是腦袋壞掉嗎？



話題一轉，韓國瑜說，原來我們不能接受的一國兩制，蔡政府執政這幾年，在台灣完全在搞一國兩制，只要不是民進黨執政的縣市，如高雄、台中、新竹縣“姥姥不疼，舅舅不愛”，只要向蔡政府要錢要人，他們都不想給，但是民進黨執政都給，原來蔡政府在台灣一直在搞一國兩制。



韓國瑜也拋出一場新的挺韓活動，雖然7月6日高雄造勢取消，但是請支持者7月6日到高雄旅遊，看看愛河的浪漫，泡六龜的溫泉，看看高雄人的熱情，也讓高雄人看看外面有這麼多人支持韓國瑜。



韓國瑜呼籲在場的韓粉，來到高雄旅遊，將高雄好吃、好喝全部吃完，把所有紀念品都買完，把口袋的錢都花光光，利用到高雄觀光旅遊代替造勢。



最後他也說，韓國瑜從來沒有變過，年紀越大關心台灣的未來，他還是所有鄉親認識“充滿理想的韓國瑜”，7月8日國民黨初選民調開始，拜託大家守著電話，接到民調電話講出“唯一支持韓國瑜”，一起共創美好的未來。