中評關注：蔡英文拼政績靜待藍軍人選浮出

國民黨拼初選，蔡英文也沒閒著，積極拼政績。（中評社 資料照） 中評社台北7月1日電（記者 黃筱筠）民進黨初選落幕，換成國民黨如火如荼打開，民調前兩名的鴻海前董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜都在8日啟動民調前夕動員各方人馬大造勢。蔡政府近日努力拼政績沒閒著，等到15日國民黨人選出爐，接下來就要看無黨籍台北市長柯文哲的動向了。



蔡英文在黨內初選落幕後，態度較輕鬆，也剪了頭髮，人顯得清爽不少。但蔡面對國民黨、柯文哲挑戰2020大選，仍謹慎以對。“行政院長”蘇貞昌最近動作也非常積極，兩人一搭一唱為民進黨執政推出成績單，是否為“蔡蘇配”搭檔，留下伏筆。



蔡英文最近在臉書大打政績牌，提及三年執政，歐盟稅務不合作名單今年3月台灣除名；歐盟漁業黃牌名單今年6月除名；美國匯率操縱國際觀察名單去年10月除名；最新是今年7月1日起口蹄疫疫區也將除名。



蔡英文初選過後，接著就是副手人選的安排。雖然現年72歲的蘇貞昌說副手就不必了，但動作卻非常積極，不只利用網路大秀政績，批韓國瑜毫不手軟，積極度跟蔡英文比，毫不遜色。蘇今年1月接任閣揆前也是否認再三，連蔡都公開否認過，最後還是拍板。蔡蘇過去雖有點不愉快，但也非不可能，蘇的優勢是「老薑夠辣」，就像最近痛打韓國瑜的狠勁。



加上蔡英文勢必得尋求黨內最大派系新潮流支持，蘇貞昌雖然不是新系，但與新系關係良好，加上與賴清德關係也不錯，若蘇擔任副手，支持賴但不滿蔡的支持能量，可能會有些回流。



不過，國民黨黨內初選要7月15日才揭曉，蔡英文不用急著表態。若國民黨人選是郭台銘，蔡不無可能考慮企業家當副手，若是韓國瑜出線，蔡可能也有其他考量。甚至民進黨定調目前不批柯，是否也保留合作，蔡等著國民黨的初選結果出來，再因應即可。



蔡英文目前階段是積極把民調拉高，除了在外交、政績上，希望尋求突破。連金曲獎30屆頒獎典禮都不忘讓香港議題再度發揮，這對於拉攏年輕選民還是有一定作用。