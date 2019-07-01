再三呵嚀韓粉　孫大千：民調期間別被流言騙

孫大千大膽預測，民調倒數一個星期，會有很多奇怪的民調帶風向，呼籲韓粉堅定支持。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹7月1日電（記者 黃文杰）“韓家軍”中國國民黨前“立委”孫大千30日晚間出席韓粉挺高雄市長韓國瑜“決戰2020 贏回台灣”新竹場提醒支持者，初選倒數一個禮拜，會有各種奇怪民調帶風向，網路甚至流傳，現在接到電話民調表態挺韓，電話會被剔除。這訊息到最後，會造成韓粉不表態，韓民調受到嚴重打擊，呼籲還是勇敢說唯一支持韓國瑜。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭。初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。



“決戰2020‧贏回台灣”新竹場，從30日下午4點進行到晚間8點，這也是民調封關前“最終場”，不少上台挺韓都呼籲要好好守住電話，勇敢表達唯一支持韓國瑜。



韓國瑜參選2020黨內初選，孫大千是重要幕僚之一，他昨晚上台呼籲在場30萬韓粉，最後一個禮拜，要對韓有信心，挺韓決心不要動搖。



孫大千表示，最近他觀察有好幾份“奇怪的民調”，有些把網路拿進來當抽樣方式，也有把手機以50%的比重做抽樣計算的模式，必須告訴所有韓粉，中國國民黨進行的初選民調。抽樣不會是網路、也不會有手機，所以這些民調是參考，他預期未來一個星期，可以預料會有各式各樣的民調，企圖帶風向、企圖影響輿論、企圖打擊庶民力量。



他說，最近網路流傳一個訊息，表示我們所有韓粉朋友，接到電話民調“都不要表態”，理由是，如果表態電話號碼就會被剔除。



孫大千說，這訊息最後的結果，會造成韓國瑜最近這個禮拜，民調支持度都受到嚴重打擊。他強調，這次民調的“母體”，是由黨中央提供，所以會在黨內協調機制裡，嚴格把關，現在若接到電話，不要猶豫，“就是支持韓國瑜”，最後一個禮拜，就是最關鍵的禮拜，呼籲繼續挺韓國瑜到底。