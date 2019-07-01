中評關注：韓粉相挺雨中開場　雨水汗水落幕

韓國瑜從六月開始，周周有造勢，新竹最終場，台上有激情，也難得笑開懷，但是韓妻李佳芬沒有到場。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹7月1日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020初選的高雄市長韓國瑜，從6月1日台北府前大型造勢，到6月30日新竹最終場，五場接力辦下來，有許多巧合，也寫下許多政治奇蹟。最為人津津樂道的是台北場大雨，澆不熄40萬韓粉熱情，新竹場還是大雨，30萬韓粉雨水汗水分不清，唯一相同是要送韓進“總統府”。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭，初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。



韓國瑜在國民黨初選名單公布之前，韓粉已經替韓國瑜“暖身”，首場台北凱道，一鳴驚人，寫下號稱40萬韓粉齊聚的盛大場面，即使大雨不斷，韓粉“衣服濕了又乾、乾了又濕”，還是相挺到底。



接著韓國瑜周周造勢，企圖拉開黨內競爭者的差距，包括花蓮場、雲林場到台中場，以及最終場的新竹場，一場一場累積各地挺韓力量，韓家軍遍地開花。



新竹最終場，可以驗收韓家軍的影響力。



主辦單位公布，寫下30萬韓粉的紀錄，以新竹縣政府前的廣場容納量來推論，“數字”略嫌多了些，但是“封關前”的凝聚與向心力，確實成功。



韓國瑜在最終場，可以看到激情一面，也難得笑開懷，但是韓妻李佳芬因為重病沒有到場。



新竹場即使白天35度高溫，晴朗炎熱，但是到了傍晚，還是遇到大雨來襲，險些澆熄韓粉熱情，但是看到韓國瑜在“大進場”，再度拉動韓粉氣勢。



被譽為“神力女超人”、國民黨“立委”許淑華再度站台，賣力替韓國瑜拉抬聲勢，也因為最終場，甚至乾脆“燒聲”到底，努力催出韓粉挺韓到底的決心。



韓國瑜從選高雄市長到參選黨內2020，一場又一場造勢，捧出“庶民五虎將”，更寫下“國瑜夜市”的輝煌記錄。



只是新竹最終場，庶民五虎將在台上，除了狠罵民進黨蔡英文，但因為擔心韓國瑜可能“被做掉”，不客氣臭罵國民黨，讓人錯亂。



新竹最終場延續台中場模式，傍晚開始，晚間結束，昨晚再度看到韓粉用手機螢幕，創造“閃閃燈海”超級浪漫。



最經典就是最後“歡唱時間”，韓國瑜先“快樂的出帆”，“地主”新竹縣長楊文科唱“客家本色”壓軸，與現場30萬韓粉同樂，有頭有尾，也緊抓竹苗的客家票。