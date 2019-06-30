中國承辦“國際軍事比賽－2019”四項賽事

中評社北京6月30日電／“國際軍事比賽－2019”將於8月3日起在中國、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦等10個國家舉行。中國軍隊在新疆庫爾勒承辦並參加“蘇沃洛夫突擊”步戰車車組、“晴空”便攜式防空導彈班組、“軍械能手”武器修理和“安全環境”核生化偵察組等4項比賽。



新華社報道，“蘇沃洛夫突擊”是一項步戰車車組比賽。目前有中國、俄羅斯、白俄羅斯、伊朗、津巴布韋、委內瑞拉等6個國家的軍隊報名參賽，比賽地點在新疆庫爾勒。比賽按照單車賽、接力賽方式進行，主要完成越障、射擊、指揮課目綜合競賽，綜合評定成績。



“晴空”是防空導彈兵比賽。目前有中國、俄羅斯、白俄羅斯、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、埃及、委內瑞拉等7個國家的軍隊報名參賽，比賽地點在新疆庫爾勒。比賽按照技能賽、多能賽、綜合賽方式進行，比賽中將進行防空導彈實彈射擊。



“軍械能手”是一項武器修理比賽，目前有中國、亞美尼亞、伊朗、哈薩克斯坦、俄羅斯、烏茲別克斯坦等6個國家的軍隊報名參賽，比賽地點在新疆庫爾勒。比賽按照榴彈炮修理比賽，高射炮修理比賽，火箭炮修理比賽，輕武器修理比賽，修理排接力賽進行。



“安全環境”是一項防化兵核生化偵察組的比賽。目前有中國、亞美尼亞、埃及、伊朗、俄羅斯、越南等6個國家的軍隊報名參賽，比賽地點新疆庫爾勒。比賽按照單組賽、射擊賽、接力賽方式進行，主要完成車輛越障、人員越障、防化專業、防護射擊等課目比賽，綜合評定成績。