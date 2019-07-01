中評鏡頭：郭董造勢場　台積電前董娘跨刀站台

郭台銘搭著宣明智的肩唱歌，張淑芬（左一）也在旁一起高歌。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北7月1日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦人郭台銘，昨晚在新北市板橋區第二體育場，參與由弟媳羅玉珍擔任董事長的永真教育基金會主辦的“歡樂嘉年華”公益園遊會。台積電前董娘張淑芬和聯電榮譽副董事長宣明智都上台力挺，還和郭合唱了“愛拚才會贏”、“感恩的心”等歌曲，電子業成了郭最大的靠山。



這場園遊會從昨天下午四點開始到晚上九點多才結束，主辦單位宣稱現場湧進約10萬人，而很多人都是郭台銘的支持者，郭在進場和退場時，都受到現場人群的簇擁，大家都高呼“郭台銘凍蒜！”



郭台銘在舞台上致詞時，談到自己的鴻海集團從來繳稅都是台灣第一多的，但後來變成第二，就是被他表姐老公的公司追過去的。郭的表姐就是台積電前董事長張忠謀妻子張淑芬。



張淑芬在郭台銘上台後就一同上台表示力挺，和郭台銘家人包括媽媽初永真、弟弟郭台強、妻子曾馨瑩等站在一起。張淑芬頭戴粉紅色“國旗”帽，身穿印有郭台銘肖像的衣服，是道道地地的郭粉。



而宣明智則在郭台銘在舞台上唱“愛拚才會贏”的歌曲時才上台，郭還搭著宣的肩膀一同唱歌，顯示出好交情。