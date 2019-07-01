中評關注：新竹造勢最終場　韓成功守住氣勢

韓國瑜新竹造勢30萬名韓粉湧現，為韓成功守住氣勢。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹7月1日電（記者 林谷隆）中國國民黨高雄市長韓國瑜“決戰2020.贏回台灣”造勢最終場6月30日在新竹縣政府廣場登場，這一場從四面八方湧至的韓粉，塞滿了新竹縣政特區，主辦單位宣佈有30萬人到場，成功守住挺韓的氣勢，為韓爭取初選勝出，營造有利的條件。韓成功守住氣勢，除了個人魅力，還有綠營鎖定打擊失效、郭台銘動作太大，引起的反效果。



高雄市長韓國瑜630新竹造勢，原本設定為桃園、新竹、苗栗四縣市的主場，預估15萬人到場，最終主辦單位宣佈有30萬人到場，現場可見宜蘭、屏東的挺韓團體到場，活動結束後，周遭塞車到晚間10點，還沒獲得紓解。



韓系列造勢，首場61台北凱道的40萬人，第二場68花蓮造勢是10萬人，第三場615到韓妻李佳芬的娘家雲林也有15萬人，第四場到622台中則是20萬人，這些參與人數，都引起一些灌水的批評討論。但從現場觀察，這幾場的規模都在該縣市創下空前的造勢門檻，過去雲林、台中未曾有超過10萬人的造勢活動，但是韓辦到了。



這次新竹造勢，韓國瑜成功號召韓粉齊聚在最終場活動，以30萬人力挺劃下完美句點，成功創下驚天動地的韓流氣勢，為韓國瑜在國民黨初選脫穎而出，創造有利條件，畢竟“西瓜派”藍營支持者，都盯著這場到底人多不多。



韓國瑜守住氣勢主要有幾個原因，第一當然是韓個人魅力。



其次是綠營鎖定打擊的策略沒有奏效，包括蘇貞昌在“行政院”中對韓的批評，與會後剪輯的影片，都因為手段太粗糙引起網友一陣謾罵，間接減輕韓國瑜在高雄登革熱蔓延中，可能造成的負面影響。



另外美麗島電子報董事長吳子嘉爆料韓有私生子一案，在“緋聞對象”王小姐提出DNA後報告後，吳的態度180度大轉變，輿論發展已經視為是一起烏龍爆料，抹黃策略失效。



讓韓國瑜保住氣勢還有一個原因，是來自黨內的競爭對手動作太大，特別是郭台銘連續針對性對韓出手，無論是高雄市副議長陸淑美表態“挺郭留韓”，還是韓國瑜新竹造勢會場後方，掛起一面四層樓高的郭台銘大海報，都激起韓粉憤慨的負面效果，讓韓粉再次從四面八方湧現。



郭台銘的針對性，不只韓粉不滿，“性情中人”的韓國瑜心裡大概也很不是滋味，前面四場造勢，韓從未在台上提過郭台銘，但這場在新竹造勢，不但提到“郭台銘”三個字，還表明說他不認同郭“‘中華民國’破產倒閉”的說法，語氣雖然刻意淡化，但目標性強烈，最終還是要出手，才能拉抬氣勢。