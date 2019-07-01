中評鏡頭：郭台銘全家動員　92歲母親都上台

郭台銘全家總動員力挺他參選。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北7月1日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的郭台銘，昨晚在新北市板橋區第二體育場，參與由弟媳羅玉珍擔任董事長的永真教育基金會主辦的“歡樂嘉年華”公益園遊會。全場凍蒜聲不斷，郭台銘92歲老母親初永真、妻子曾馨瑩，以及弟弟郭台強和弟媳羅玉珍都一同上台，全家總動員展現一條心。



這場園遊會從昨天下午四點開始到晚上九點多才結束，主辦單位宣稱現場湧進約10萬人。很多出席者都是郭台銘支持者，郭在進場和退場時，都受到現場人群的簇擁，幾乎寸步難行。



曾馨瑩在傍晚六點多時，推著坐在輪椅上的婆婆初永真到台下等候，由於天氣非常炎熱，曾頻頻幫婆婆擦汗並餵她喝水，深怕老人家有所不適，和郭台銘上台時，曾馨瑩也頻頻幫老公擦汗，都展現了好太太和好媳婦的一面。



高齡92歲的初永真因行動不便必須坐輪椅，不僅在郭台銘上台致詞時一同上台，在台上至才待半小時以上，還有拍手鼓掌和現場群眾用台語問好等等，雖然行動不便但也要力挺兒子到底。



至於郭台強和妻子羅玉珍是這場園遊會的主辦人。郭台強說，因為哥哥要出來替大家服務，所以辦了這場活動，希望讓哥哥來跟大家說說，為什麼要出來參選，也希望大家能支持哥哥到底。