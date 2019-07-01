中評關注：特金在“三八線”說了啥

特朗普與金正恩在三八線快閃會讓世人大跌眼鏡 路透圖 中評社華盛頓6月30日電（記者 余東暉）特朗普與金正恩30日在朝鮮半島南北軍事分界線（三八線）進行了歷史性握手，特朗普還邁入北方一側，成為首位跨入朝鮮北方領土的在職美國總統。金正恩與特朗普一道，走回“三八線”南方一側，進行了50分鐘閉門會晤。



兩人在“三八線”握手，並肩在這條線北南兩邊走了一個來回。在這不到5分鐘的時間裡，他們都聊了什麼呢？根據白宮提供的文字實錄，當時金正恩對特朗普說：這是特別的事情，謝謝你邀我來。特朗普回應：我要謝謝你，太棒了。看，世界正在看我們，這對世界重要。



金正恩說：我們的會見地點很特別。這就是為什麼它引起了那麼多人的注意。有些人認為這次會見是通過你給我的信預先安排好的。但是昨天上午你表示願意在這裡和我見面，昨天下午晚些時候我們得到正式確認，這讓我很驚訝。



很高興再次見到你。我們相聚的這個地方是南北分離的象徵，也是對不幸過去的提醒。我們兩國都有很長的不幸歷史，在這樣的場合會晤表明，我們願意結束不幸的歷史，開辟新的未來，為未來提供積極的機遇。



如果沒有我們兩個人之間的良好關係，就不可能有這樣的機會。所以我想利用這種強大的關係來創造人們預料之外的更多好消息，也推動我們兩國之間的良好關係。