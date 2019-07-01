創科潮流音樂嘉年華 維園慶回歸

為慶祝國慶70周年及香港回歸22周年，香港各界慶典委員會一連3日（6月30日至7月1日）舉行“Greater Bay Festival 創科潮流音樂嘉年華”。（中評社圖片） 中評社香港7月1日電（記者 秦正陽）為慶祝國慶70周年及香港回歸22周年，香港各界慶典委員會一連3日（6月30日至7月1日）舉行“Greater Bay Festival 創科潮流音樂嘉年華”，並於6月30日連同“青海唐卡繪畫藝術精品展”舉行開幕禮，政務司司長張建宗、中聯辦副主任何靖、慶委會署理執行主席陳勇及慶委會籌委會首席會長龔俊龍出席擔任主禮嘉賓。



出席活動的政務司司長張建宗在致辭中表示，香港一直扮演與祖國互相補足的角色，既為國家快速發展增添動力，也受惠於國家的發展。香港在“一國兩制”方針下有雙重優勢，香港各界人士積極參與祖國建設，既為國家貢獻力量，同時也受惠於內地高速發展帶來的機遇。特區政府將會繼續帶領市民，朝著未來的標桿及成就努力邁進。



張建宗指出，今天的嘉年華以“創新及科技”為主題，與特區政府致力推動創新及科技發展的政策目標一致。本屆特區政府上任後，即提出從八大方向發展創科，至今的資源投放超過一千億元。



慶委會署理執行主席陳勇表示，雖然近日天氣有風雨，但堅信香港的太陽永遠都在，正能量亦一樣。他希望大家透過一系列的活動感受香港的和平及安全，並歡迎外地旅客到香港一同慶祝這個普天同慶的節日，讓香港永遠充滿愛和正能量。



此次活動有音樂、創科、潮流文化、美食、運動等項目，現場設有“青年人創意夢想展示區域”，讓年輕人實踐創意等。慶委會也邀請了多個公私營機構，包括政府資訊科技總監辦公室、科技園公司、生產力促進局及大專院校等，在嘉年華上展示5G網絡、智慧燈柱及人工智能機械人等多項創科成果，拉近市民與創科的距離，提升大眾對創科的興趣。