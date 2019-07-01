快評：兩岸關係動力在民間 未來發展不悲觀

中評社快評/曾任台灣政治大學校長、陸委會主委、現任中華兩岸經貿投資文化教育協會理事長的張京育教授，日前在北京舉辦的首屆“海峽兩岸社團聯誼會”致辭時說，在全球化時代，“你中有我，我中有你”，和平與發展是人類的共同願望與實質需求。兩岸既同屬中華民族，兩岸和平、兩岸和解、兩岸和好，尋求兩岸未來永續發展與合作之道，兩岸共贏、兩岸共同家園的構築與建立，應當是雙方當局和民間社會的共同責任。



張京育說，兩岸發展的目標，應該也是雙方未來關係的最大共識是：和平、發展、互助、融合、兩岸一家親、中華民族復興，兩岸中國人享有安全、自由、繁榮的生活，而這一切以相互尊重、友愛、合作、共創、共榮為基礎。和平不只是沒有戰爭，沒有暴力衝突，也不只是沒有仇恨、沒有敵意。真正的和平，包括和解、和好、和諧，是一種利益、道義、感情與價值觀充分結合的狀態。此種利、義、情的結合，非僅存之於“心”，宣之於“口”，還要實踐於“行”。



張京育說，雖然在百餘年的歷史中，兩岸曾有不同的際遇，一九四九年後曾有長時期的對抗、疏離、隔閡，但不會消除兩岸同根同源，同為中華民族、同享中華文化的事實。大陸近年強調的社會主義核心價值觀，包括：富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善，完全可以與台灣方面珍惜中華文化、復興中華文化、吸納其他國家優秀文化的作為相結合。兩岸民間社會要多作努力推廣這些價值觀，並使這些價值觀落實到生活當中。



張京育強調，兩岸要走和好融合的道路，一方面要通商、通航、通財、通人，更要通文化、通資訊、通思維，也就是“通心”、“通義”、“通情”，惟有在“心”、“情”、“義”相通後，兩岸和平發展，和好共融才有最堅實、最恆久的基礎……



德高望重的張京育教授的分析非常透徹、精準且通俗易明，并讓我們對未來的兩岸關係更有信心。也就是說，盡管當前兩岸政治關係非常的複雜嚴峻，但兩岸的民間交流交往還能不斷深化發展，說明兩岸人民有共同的文化、價值和追求，兩岸和平、和解、和好與融合發展，是兩岸人民的共同愿望，也說明兩岸關係的動力在民間！兩岸關係的未來不悲觀！

