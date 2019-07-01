仇長根：在不穩定不確定兩岸關係中尋找共識

仇長根（中評社資料照） 中評社香港7月1日電（作者 仇長根）民進黨上台執政三年多來，兩岸關係變得越來越嚴峻複雜，台海局勢一直處於“不穩定、不確定”的狀況之中。究其根本原因是，民進黨當局破壞了兩岸關係和平發展的共同政治基礎，即“一中原則的九二共識”。並且，主政的民進黨利益集團和少數政客，誤判形勢，越來越倒向外部勢力，明顯的擁抱美國，“倚美抗中”。同時，越來越肆意縱容極端“台獨”勢力，挑戰“一個中國”底線。



兩岸關係在這種“不穩定、不確定”的狀況下，雖然官方政治往來阻斷，但是兩岸民間經濟、文化等各種交流與合作，仍然頻繁熱絡、持續擴大。維繫這種交往未“斷流”的根基，當然是同根同源和血濃於水的同胞情脈，另一個重要因素是，兩岸人民已經有一個廣泛的基本共識，即“兩岸唯有和平，人民才能安全”。尤其是台灣民眾逐步認知，大陸絕不會允許“台獨”肆意妄為，肆無忌憚，對極端“台獨”分子也絕不會手軟。主流民意相信，任何政治勢力人為的製造政治因素破壞兩岸和平，都無法改變兩岸“必統”、“必合”的歷史潮流。台灣不乏有人發聲：兩岸統一是最終的目標；兩岸未來只剩下統一選項；不要懷疑共產黨收復台灣的決心。



當前需要面對和思考的問題是，兩岸關係如何在“不穩定、不確定”中尋找新的共識，化解危機與風險，推進兩岸關係向前發展，造福兩岸人民。筆者認為：



一是需要提升“反獨”共識。其實，台灣大多數民眾及多數政黨都知道，“台獨”是一條根本走不通的絕路、死路，其政黨政治的“工具性”功能越來越顯露，已經成為民進黨選舉騙票必用的政治工具。民進黨及“台獨”勢力也知道，大陸大，台灣小，拿“台獨”挑釁大陸，幾乎是拿雞蛋砸石頭。但善良的台灣百姓切不可小視“台獨”的危險性與危害性，民進黨日前已經定調2020選戰主軸為“反中保台”，為了政黨及政客利益，在操縱“台獨”問題上不排除鋌而走險。兩岸民眾不僅要認清其“危害性”，更應攜手提升反對並遏制“台獨”共識，共同維護台海大局的穩定與安全。要改變當前兩岸關係“不穩定、不確定”狀況，要確保國家主權和領土完整這一核心利益，必須對“台獨”堅持“零容忍”。

