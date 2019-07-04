社評：東盟印太展望像徵意義大於實際意義

中評社北京7月4日電(評論員 胡志勇)東盟峰會日前在泰國曼谷閉幕，通過了東盟“印度洋-太平洋展望”文件，其宗旨是使東盟在印太地區發揮主導作用,明確將東盟的中心地位作為推動印太區域合作的根本原則，強調東盟的中心地位與主導機制，為周邊大國提供對話合作的平台，以避免陷入中美兩強的戰略競爭中。



本屆峰會首次明確提出了東盟自己的“印太”戰略，表達了東盟對美國牽頭的“印太”倡議的立場。隨著中美貿易爭端加劇，東盟國家面臨著在中美之間選邊站的壓力。強調東盟主導的東亞峰會等機制是這一戰略運行的平台，強調依法謀求和平解決問題的必要性。東盟領導人一致同意合作推進區域經濟與安全，在中美緊張關係不斷升溫之際強化東盟的地位與應對能力。期望東盟領導的區域機制能成為對話和印太合作的平台。



東盟對印太前景的設想是：“亞太和印度洋地區不是相鄰的領土空間，而是緊密融合、相互關聯的地區”。



東盟認為:印太地區是一個對話合作而非對抗競爭的地區,更是一個所有人都共同發展繁榮的印太地區。



美國與日本積極鼓噪的“印太”戰略，對印太地區構成了現有與新興的地緣政治挑戰。“印度洋-太平洋”地區正成為國際政治新的重心，也是美國加緊全球海洋安全布局的一個重點區域，成為特朗普政府實現“美國第一”、“美國優先”的重點區域，以有效制衡中國崛起。



與美、日等國將政治與軍事色彩嵌入“印太”戰略不同的是，東盟主張通過海上合作來“和平解決爭端”；東盟強調與夥伴的廣泛務實合作，主張“印太”合作應以東盟地區為中心，將未來合作的重點放在社會經濟領域，並列出了四大重點領域，分別是:海上合作、互聯互通、聯合國2030年可持續發展議程、南南三方合作等。



“印太展望”表達了東盟國家對改善互聯互通、加快海上合作以及採用沿用已久的原則指導發展的願景。



構建“印度洋-太平洋”安全體系的理論基礎與行為模式，反映了美國以意識形態、敵我陣營劃界的冷戰思維，但與全球化大潮中經濟一體化、文化包容化、政治多元化、利益共享化等時代訴求背道而馳。美國強調“印太”是美國最關注的地區，也是美國的利益所在。美國加緊推進“印太”安全體系，地區安全主導權競逐加劇，大國地緣博弈更趨複雜，並導致全球治理供求失衡加劇。美國理所當然地認為亞太地區許多國家充分支持其在亞洲的目標。但2019年香格里拉對話會表明，美國存有一種“香格里拉謬見”，亞洲國家不會支持美國魯莽煽動中美對抗。



隨著中美貿易爭端不斷升級,東盟國家一再表明了各自“中立”的態度,許多國家不支持美國“封殺”中國企業的立場，由於規模經濟與價格競爭力，中國的技術企業仍然能夠具備競爭力並盈利,也深受東盟國家歡迎。



本屆峰會重視加強地區經濟建設，同意加強合作推進區域經濟與安全，強化東盟的地位與應對能力。提出在今年內完成《區域全面經濟夥伴關係協定》的談判，以應對全球貿易保護主義影響。因此，東盟的“印太展望”符合本地區實際情況與利益需求。



實際上，東盟峰會通過的與美國截然不同的“印太展望”文件，表明東盟國家完全不願意在中美之間博弈中選邊站隊，地緣政治意義遠大於實際意義。



