汪毅夫：談閩台民間信仰（三）

汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京7月5日電（作者 汪毅夫）我曾從“廟志”之類讀物、也常從進香等活動看到民間信仰層面上的閩、台交流。例如，《台灣省嘉義縣東石港先天宮志》記：1924年四月初二日，“本宮舉辦迎請五年千歲金身”，特派代表19人“往泉州富美宮進香”，並請“富美宮諸位董事”協助，“特托雕佛匠連雅堂先生快速加工，以四月十一日返駕，果如照辦，得與五年千歲金尊一並迎歸到達本宮。值梅月望日，遂即舉辦祭典，演唱梨園，到現有例年四月十五日舉行祭典，曰泉州進香紀念日”；又如，《台灣雲林縣光大寮蕭府太傅沿革志》記：1928年，“本宮董事會曾組團渡海前往泉州富美宮謁祖進香，並賜匾一面，刻‘威震麥津’，懸掛於正殿前面，以做永久紀念”；又如，1997年1月24日至5月5日，福建湄洲祖廟媽祖金身在台灣巡游了100天。民間信仰層面上的閩、台交流具有增進國家認同、密切兩岸關係的積極意義。福建莆田市政協主席林文豪先生積極推動海峽兩岸媽祖祭祀活動，多次主持、主祭，功不可沒。1997年，我在“紀念媽祖羽化1010年學術研討會”上發言：“按照人類學家的說法，人類的行為略可分為實用、交際和儀式三種。譬如，端杯飲用是實用行為，舉杯奉客是交際行為，擎杯祭祀是儀式行為。祭祀又分紀念性祭祀和訴求性祭祀。媽祖的美德故事令人敬仰，林文豪先生祭祀媽祖的行為完全是紀念性的、完全容不得批評。當然，我相信林文豪先生心中有一個偉大的訴求：願兩岸關係和平發展，祖國統一早日實現”。



民間信仰活動也存在風險隱患。清代台灣兵備道徐宗幹《壬癸後記》（1853）記：“三月二十三日為天后誕辰。前期，台人循舊例，迎嘉義北港廟中神像至郡城供奉，並游歷城廂內外而回，焚香迎送者，日千萬計。歷年或來或否，來則年豐民安，販賣者借此營生而為此語也。前任或密囑住持蔔珓，假作神語，以為不來，愚民亦皆信之。省財、省力、地方不至生事，洵為善政”，並記載當年一起險些發生的由迎神、送神引起的械鬥。顧頡剛《泉州的土地神》（1927）也詳細記載泉州民間信仰宮廟劃分地方勢力，“每當迎神賽會的時候，東、西兩派遇見，各不相讓，常至打架，以至流血斃命”的情形。在現代社會裡，民間信仰活動的風險隱患會更多，相關的社會治理工作也更加重要。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）