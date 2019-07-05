韓專家答中評：板門店特金會應繼續深談

中評社首爾7月5日電（記者 崔銀珍）世宗研究所研究計劃本部長、朝鮮研究center長、青瓦台國家安保室政策咨詢委員鄭成長博士日前就第三次“突如其來”的美朝板門店峰會對中評社記者進行了點評。



鄭成長表示，實際上，這次的美朝會談可以認為是在公開的場合確立彼此的友誼，並相談甚歡的一次機會。美朝之所以舉行會談，意味著雙方都持有想要對話的意志，對於之前在河內會議上金正恩委員長深表遺憾的部分，新的契合點，以及朝鮮的安保也可能進行了商討。雖然是簡單的儀式，但三國首腦齊聚一堂，這可能成為今後三方首腦會談的契機。



鄭成長也說，朝鮮之所以至今沒有拋棄核力量的原因來自於軍事不安，所以如果中國能給予朝鮮一定的安全保障。我想對於今後與美國的協商可能會進展得更加地順利。今後對於無核化協商，中國也有想要參與的意志。在過去的六方會談當中，簽署9.19共同聲明時，實施上韓中兩國起到了很大的作用，所以在美朝間達成契合點的這一點上，要發揮重要作用，韓中兩國也需要緊密地協商。不過，中國的影響力可能會成為一把雙刃劍。中國一直要求朝鮮的無核化，在這樣一種情況下，朝鮮不得不積極地面向無核化的協商。但是，如果與中國的關係得到改善，那麼國際社會對朝的制裁效果將會得到弱化，所以朝鮮很可能對美國持有消極地態度。



在過去的河內會談上，美國提出了“寧邊核設施+α(阿爾法)”的解決方案，其中如何執行“+α”？對此：美國首先可能繼續固守原有的方向；或者作為小交易(small deal)，在廢除寧邊核設施的基礎之上，廢除聯合國安理會對朝制裁的五項條款中的一部分。這次的美朝會談，首先，對於美國提及的“在大的框架內的協議”，特朗普總統可以直接聽取金正恩的意見；其次，對於在河內會談以後美韓軍事演習，雖然是縮小的形態，但對於繼續舉行，朝鮮一直持不滿的態度，所以對於安保問題，金正恩向美國表明其立場，促使美國改變對朝政策。



在美朝會談之後的記者會上，當記者向文在寅總統問及最近關於廢棄寧邊核設施的發言是否是與美國協商時，文總統沒有回答。（文在寅總統在6月26日曾提及“朝鮮廢除寧邊核設施這一舉動促使無核化達到了不可逆的水準”）對此，在大的方向上的韓美之間的協議是必要的。寧邊核設施的廢棄，在整個朝鮮的核廢棄來看，達到了20%~30%的水平，而這並不是毫無價值的。如果單這一行動可以使朝鮮的核力量最小化，那麼就是有意義的。美國如果有意願將朝鮮廢除核設施的行動視為“初始階段”，並積極引導的話，美朝間的協商是有可能的。



鄭成長表示，在這次的美朝會談上，針對今後如何展開實務會談，雙方應該進行了比較有深度的協商。對於協商成員的組成上，有提及替換的問題。朝鮮可能將由李容浩接替將由金英徹，金鶴哲(對美特別代表)將由崔善姬(外務省副相)替代。我認為在這次的美朝會談上，朝鮮向美國傳達了更換談判人員的意向，有必要給予實務人員一定的話語權。即將重心放在畢根、崔善姬這一談判組上，削弱蓬佩奧的影響。而且特朗普對這種提議也持有肯定的態度。特朗普展現出了游刃有餘且不失實用主義哲學的態度。雖然很難替換蓬佩奧，但將談判的話語權轉給了畢根，以此來達到掌握主動權且維持面子目的。即這次雖然沒有全部地接受朝鮮的不滿，但進行了反映這種實質性不滿的對話。



今後的實務會談如果取得相當大的進展，那麼美朝會談再啟的可能性會增加。如果那樣的話，在美朝高級別會談上，金正恩的訪美將會作為重要的議題被提及。當然，這需要在無核化協商取得很大進展的基礎之上。就朝鮮而言，金正恩委員長訪美進行首腦會談這一舉行將會被視為相當大的外交成果。即會談將會成為如何使金正恩委員長對外獲得認可，也可作為“不入虎穴，焉得虎子”的大膽領導人形象的契機。



（後援記者：郭至君）