上海宋園 豐富圖片展展示宋慶齡生平

鄧小平為宋慶齡陵園題字（中評社 張爽攝） 中評社北京7月13日電（記者 張爽）在上海宋園路，有一座青松翠柏環繞的陵園，這裡長眠著中华人民共和国名誉主席宋庆龄。園門口的甬道纪念碑上有邓小平题写的“爱国主义，民主主义，国际主义，共产主义的伟大战士宋庆龄同志永垂不朽”，紀念碑背面为王桂方书写的“宋庆龄同志碑文”，碑文3300余字记载了宋庆龄光辉的一生。



園中坐落著一座宋慶齡的漢白玉雕像，雕像呈坐姿，展現了宋慶齡雍容大氣的風采，底座上刻著宋慶齡的生卒年份“1898-1981”。宋慶齡紀念館也坐落在園中，以圖片、文字、實物的方式介紹了宋慶齡的一生。



展覽中，有一份宋慶齡寫給友人的書信格外引人注意。這封信寫於宋慶齡與孫中山結婚之初，宋慶齡在信中表達了擔憂與喜悅交織的複雜感情，她說，“我很擔心、很幸福，也很高興，我勇敢地克服了我的懼怕和憂慮而決定結婚了。”宋慶齡也表達了自己的理想：“看到中國從暴君和君主制度下解放出來”，這也是她為之奮鬥一生的理想。



宋慶齡出身著名的宋氏家族，她的家族史基本就是半部中國近代史，展覽中有多幅宋慶齡與家人的合影，其中一幅宋氏三姐妹的合影用立體的方式呈現，照片中，大姐宋靄齡坐在中間，二姐宋慶齡側坐在椅子扶手上，三妹宋美齡一隻手搭在大姐肩上，一隻手搭在二姐肩上。這時姐妹三人感情甚篤，但在後面的人生中卻因不同的政治立場而疏遠。



展覽中還展出了宋慶齡穿過的旗袍和皮鞋，用過的筆記本，讀過的書以及送給友人的櫻桃酒，讓參觀者可以近距離了解宋慶齡的日常生活。

