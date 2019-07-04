中評關注：雙城論壇防抹紅　柯P有備而來

柯文哲（左）、應勇（右）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社上海7月4日電（記者 鄭羿菲）2019上海—台北雙城論壇即將在4日舉行，而無黨籍台北市長柯文哲3日上午率團到訪上海市，面對綠營即將鋪天蓋地而來的抹紅，特別是台灣社會氛圍受民進黨影響聚焦統獨議題，柯事前就稱“預期會被怎樣k，我都曉得”，因此看得出來柯有所預備、反制的動作，可說是柯文哲運用軟硬兼施的雙面手法，來穩住泛綠陣營對自己的支持。



柯文哲3日早上從桃園機場出發前，罕見地對綠媒發飆批評，柯也明確點名綠媒就是指《自由時報》把他受訪時講，若與大陸國台辦主任劉結一見面“不會加分”的言談，扭曲為“不會扣分”，而這個小機會碰巧讓柯文哲“撿到槍”，背後動機應該是藉此釋放“他都還沒出發，綠營就已放狗咬人”的訊息，給民眾打民進黨開始抹紅的預防針，讓傷害降到最低。



另外，柯文哲受訪時也表達台灣沒理由被排除在世界衛生防疫體系之外，希望能夠比照“過去成功的模式”，以觀察員的身分出席世界衛生大會（WHA），及國際民航組織（ICAO）。除了展現柯文哲不僅著眼市政高度，更是放眼更高的視野外，這項“軟性”手法，也正是複製柯文哲在雙城論壇前夕接受《中評社》專訪時，談到WHA議題，在台灣網路論壇PTT上搏得不少好評的模式，當時不少網友都表達讚賞“柯文哲有講WHA就給推”。



由此可見，柯文哲面對即將登場的雙城論壇，並非都沒準備“裸身”上陣，怎麼應對台灣內部、上海，勢必都沙盤演練，盡其所能地一方面展現自己能處理兩岸關係的手腕，一方面也慎防綠營抹紅，導致泛綠民眾“無法支持”自己，未來柯文哲在雙城論壇的舉動，值得關注。



2019上海—台北雙城論壇柯文哲將親自出席，議題鎖定在經貿、創新、產業交流，並以“創新、合作、未來”為主題，向下延伸出“生物科技產業交流分論壇”、“醫學科技發展分論壇”、“文化分論壇”、“青創與智慧城市分論壇”等四個分論壇，分別探討城市未來的發展模式。



雙城論壇包括中評社內有有17家媒體、37位記者隨團報導，其中從台灣就隨團的媒體有16家、26位記者，駐地媒體則有8家媒體、11位記者。