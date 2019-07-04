柯文哲首訪洋山港 自動引導車成奇觀

AGV自動導航卡車正在作業。（中評社 張爽攝） 中評社上海7月4日電（记者 張爽）台北市長柯文哲昨日赴上海參加2019上海-台北雙城論壇，3日全是參訪行程，首站就來到世界最大的海島型深水人工港——上海洋山港。



柯文哲到訪的是上海洋山港四期自動化碼頭。媒體團先行抵達洋山港，只見數十輛沒有車頭的車輛在園區內忙碌有序地來往，卻不見一個工作人員，讓參觀者嘖嘖稱奇。



原來在碼頭上內行駛的全都是自動化引導小車(AGV)，這些小車的車身大小與普通卡車相近，但是沒有車頭和駕駛艙，一輛接一輛在園區內行駛，十分忙碌卻互不打擾，將集裝箱運進或運出碼頭。這些自動化引導小車會根據地下埋藏的61199根磁釘感知自己的位置，還可以智能地根據需要選擇最經濟的路線。



這些無人駕駛的小車可以全天候不間斷作業，而且使用的是綠色環保的鋰電池。電量低的時候，小車會自己駛入換電站更換電池，一塊鋰電池可供一輛車運行八個小時。



柯文哲參觀結束後接受媒體聯訪時表示，洋山港第四期工程很清楚是一個高度自動化、智慧化的港口，所以吞吐量相當高，“按照這個速度最終可達到一年600萬個貨櫃，效率太高了，剛才在介紹，這是一個強調智能、綠色、安全，看了一下的確是相當高科技。”

