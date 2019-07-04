中評現場：“藝術為了和平論壇”在檳城舉行

“藝術為了和平“論壇在檳城舉行（中評社 張心怡攝） 中評社檳城7月4日電（記者 張心怡）第二屆“藝術為了和平論壇：藝術與社會”昨日在馬來西亞檳城舉行。論壇邀請到來自歐洲、中國、新加坡、馬來西亞等地在文化、歷史、藝術、哲學、美學等領域享有盛名與具有卓越成就的專家學者，為人類未來生存空間建言獻策。



論壇主要推手、炎黃國際文化協會會長林祥雄教授表示，主辦該論壇是源於藝術家對本性與責任，藝術不限區域、種族與文化背景，藝術家不是政治人物，也不是巨富者，只是擁有一顆發揚藝術的熱心。作為藝術家要負起時代責任，重點關注如何才能發揮自己的力量，關心應該去關心的人。



林祥雄美術館奠基儀式於論壇召開前一日（7月3日）舉行。林祥雄昨日在開幕式上強調，建造美術館從長遠來看是屬於全人類的，接下來的工作很厚重，也很沉重。美術館將成為一個連接東西方藝術家的平台，讓人們繼續為藝術為了和平的目標而努力。他亦提到，人與人之間要有良善的心，才能締造和平。



中國駐檳城總領事魯世巍在論壇致辭中指出，今年是中馬建交45周年，林祥雄先生舉辦此次論壇開展學術研討，不僅有利於促進不同國家專家學者相互交流、凝聚共識，也有助於推進中馬人文交流，向北馬地區人民展示中國藝術文化的魅力，架起兩國人民心靈溝通的橋梁，促進兩國人民之間的了解與友誼，助力構建和諧、和平的世界。