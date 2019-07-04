魯世巍：中美合則共贏，鬥則俱傷

中國駐檳城總領事魯世巍（中評社 張心怡攝） 中評社檳城7月4日電（記者 張心怡）中國駐檳城總領事魯世巍昨日在“藝術為了和平論壇：藝術與社會”開幕式上發表致辭指出，中美擁有不同歷史背景、文化傳統和社會制度，處於不同發展階段，兩國差異顯而易見。中美兩國作為世界大國，在維護和促進世界和平、穩定和發展方面負有重大的共同責任，合則共贏，鬥則俱傷。



魯世巍提到，今年是中馬建交45周年，炎黃國際文化協會會長林祥雄先生舉辦此次論壇開展學術研討，不僅有利於促進不同國家專家學者相互交流、凝聚共識，也有助於推進中馬人文交流，向北馬地區人民展示中國藝術文化的魅力，架起兩國人民心靈溝通的橋梁，促進兩國人民之間的了解與友誼，助力構建和諧、和平的世界。藝術是人類共通的精神語言，和平是人類共同的美好期盼。縱觀古今中外優秀的藝術作品，無不凝聚著創作者對真善美與和平的不懈追求。



魯世巍表示，當今世界正經歷百年未有的大變局，和平與發展依然是時代的主題。世界多極化、經濟全球化、社會信息化、文化多樣化深入發展，各國相互聯繫和依存日益加深，國際力量對比更趨平衡，和平發展大勢不可逆轉。世界不確定不穩定因素增多。人類面臨實現持久和平永續發展的挑戰，霸權主義和強權政治依然存在，單邊主義和貿易保護主義、逆全球化思潮不斷有新的表現，文明衝突、文化優越等論調不時沉渣泛起。



“我們的世界仍不太平。對話還是對抗，開放還是封閉，合作還是摩擦，我們必須作出正確的抉擇。”魯世巍說，新時代呼新的藝術創作使命，要求大家在創造美的同時，對人類和平和文明可持續發展進行深刻思考。本次論壇的召開可謂恰逢其時，意義重大，出席論壇的多國藝術文化研究領域的專家通過交流，碰撞思想火花，為世界和平發展貢獻更多真知灼見。沒有什麼比和平更珍貴，沒有什麼比藝術更能撫慰心靈，熱愛和平、維護和平、促進和平是全人類的共同事業。