劉夢溪：從“和同論”看人類命運共同體

中國藝術研究院終身研究員、中央文史研究館館員劉夢溪（中評社 張心怡攝） 中評社檳城7月4日電（記者 張心怡）“人類在21世紀的環境之下，已經成為命運與共的共同體，傷害其他國家無異於傷害自己，把自己國家的利益與意志置於全人類之上，結果必然失去自身利益。”中國藝術研究院終身研究員、中央文史研究館館員劉夢溪昨日出席“藝術為了和平論壇：藝術與社會”，並發表題為“《易經》的‘和同論’”主旨演講。



劉夢溪認為，藝術的目標是為了追求人類的至美之境，是為了追求真善美，藝術的主要功能是促進世界和諧，使人類有更高一級的生活，與世俗劃分界限。“大學之道在明明德，在新民，在止於至善”，“至善”是教育的目的，也是藝術的目的，藝術通過審美的方式達到“至善”。



劉夢溪提到，中華文化中的一些特殊理念，不僅在歷史中有作用，當今亦能發揮一定作用；這些理念不僅屬於中國人，而是屬於全世界所有人。“君子和而不同”、“己所不欲，勿施於人”，均體現了中華文化的異量之美。



劉夢溪指出，《易經》的“和同論”正是中華文化最基本理念之一，其要義是讓人“改邪歸正”，複歸於人之為人的本然之善。人類社會人與人相處、群與群相處、族與族相處、國與國相處，離不開中國古代聖哲提出的“和同”理念，以及期望“與人和同”的價值追求。《易經》的“同人”卦，演繹的就是如何“與人和同”。人與人之間的不同是方法道路的不同，但目標是相同的，天下百路而殊途，最終會走到一起。