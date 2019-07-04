中評現場：栗戰書會見保加利亞總統

中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書會見保加利亞總統拉德夫（中評社 劉艶攝） 中評社北京7月4日電（記者 林艷）全國人大常委會委員長栗戰書7月3日下午在人民大會堂會見保加利亞總統拉得夫。栗戰書表示，今年是新中國成立70周年，也是中保建交70周年。新中國成立後，中國全國人大代表團首次出訪就訪問了保加利亞。



魯門·拉德夫是應習近平邀請，出席第十三屆夏季達沃斯論壇並對中國進行國事訪問。拉德夫生於1963年6月18日。飛行員戰術訓練和模擬空戰博士。長期在保加利亞空軍服役，曾經擔任空軍司令，少將軍銜。2016年8月退役，11月當選總統。2017年1月就任，任期5年。



保加利亞是保加利亞是最早同新中國建交的國家之一，也是最早同中國簽署共建“一帶一路”政府間合作文件的中東歐國家之一，兩國至今已經建交70周年。國家主席習近平3日在人民大會堂同保加利亞總統拉德夫舉行會談時，兩國元首一致決定，將中保關係提升為戰略夥伴關係。



栗戰書昨天下午在人民大會堂會見廳歡迎拉德夫一行的到來，兩人親切握手。在會見中，栗戰書表示，這次，習近平主席同總統先生一致同意，將兩國關係提升為戰略夥伴關係。當前，面對世界變局和挑戰，中國堅持在擴大對外開放中推動構建開放型世界經濟，在拓展共贏合作中，促進同包括保加利亞在內的世界各國共同發展。中國全國人大願同保方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，密切兩國立法機構往來，加強立法，監督合作，開展治國理政經驗交流。



拉德夫表示，保方致力於發展保中戰略夥伴關係，願積極參與共建一帶一路，支持中東歐國家同中國合作。



據報道，拉得夫3號下午還前往北京天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。

