中評鏡頭：水蜜桃公主行銷桃園最好吃水蜜桃

2019桃園拉拉山水蜜桃開始登場，桃園市府邀請歷屆水蜜桃公主來行銷，強化品牌，更添蜜桃香氣。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月4日電（記者 黃文杰）又到了一年一度的桃園拉拉山水蜜桃生產旺季。桃園市政府3日安排歷屆水蜜桃公主參與行銷，增添視覺美感，讓飽滿香甜碩大的水蜜桃，更讓人垂涎三尺，民進黨桃園市長鄭文燦邀請大家來桃園吃水蜜桃，並呼籲要認明清楚，不要買到“坐飛機來”（進口）水蜜桃，要吃就吃最正宗的拉拉山水蜜桃。



2019年拉拉山水蜜桃行銷記者會3日登場，鄭文燦回顧歷屆水蜜桃行銷，最難忘就是有次寫下“早在舊金山、晚上拉拉山”輝煌紀錄，原因是當時訪美結束，早上搭飛機從舊金山回台灣，當天晚上拉拉山舉辦水蜜桃之夜，為了行銷全台灣最好吃的蜜桃，即使長途飛行疲憊，寧願放棄休息，直接到復興區拉拉山，大力促銷水蜜桃。



鄭文燦說，拉拉山水蜜桃遠近馳名，挑選購買水蜜桃有“撇步”，請認明果皮表面有細緻絨毛、底部渾圓，以及柄部有道溝這3大特徵，才是正宗的拉拉山水蜜桃。



市府也在全新包裝上加入拉拉山的形象，配合外盒上的產地標章，購買時更加容易辨識。



鄭文燦上任桃園市長，重視水蜜桃產銷，除了每年6月至8月的盛產期，5月出產的水蜜桃，市府也推出“媽媽桃”的水蜜桃品牌，協助果農行銷在地水果。



這次的水蜜桃行銷活動，市府希望能結合北橫的觀光，邀請市民朋友到復興區品嚐正宗的拉拉山水蜜桃，也一起體驗復興區的部落風情。



7月3日至4日在市府前廣場、7月6日至7日在兩蔣文化園區皆有拉拉山水蜜桃實體展售活動，即日起至8月4日在羅浮泰雅溫泉公園、角板山行館、拉拉山遊客中心、高義、三光及華陵里也有開辦部落市集，歡迎市民朋友踴躍前往購買。



桃園市府也在7月13日舉辦的水蜜桃搖滾之夜，相約市民到場同樂。