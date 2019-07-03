柯文哲晤上海市長應勇：盼長長久久繼續交流

台北市長柯文哲（左）與上海市長應勇（右）會面。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社上海7月3日電（記者 鄭羿菲）2019上海—台北雙城論壇4日舉行，無黨籍台北市長柯文哲3日上午抵達上海，晚間6點於興國賓館與上海市長應勇會面，上海市副市長宗明也陪同。當柯文哲一到場，應勇便箭步向前率先握住了柯文哲的雙手，用豪邁的語氣打招呼，接著兩人互相握手。由於場地原因攝影機分佈兩邊，兩人還拉著手向左轉、向右轉給媒體拍照了4回，互動十分熱絡。



柯文哲致詞時表示，今天一下飛機就到洋山港去，真的是了不起的工程，包括跨海大橋、自動化、無人化的貨櫃碼頭等，之後又去浦東新區城市綜合運行管理中心，看整個城市使用E化治理，這給我們很多啟發，剛剛也去2019海峽兩岸電競文化節。上海市應該是中國大陸最先進的城市，特別在硬體建設上有很多我們可以學習的地方。



柯文哲強調，希望透過兩次的雙城論壇互相交流學習，對兩邊大家都能得到好處，我們今年雙城論壇是第十屆，希望它可以長長久久地大家繼續交流下去。



2019上海—台北雙城論壇柯文哲將親自出席，議題鎖定在經貿、創新、產業交流，並以“創新、合作、未來”為主題，向下延伸出“生物科技產業交流分論壇”、“醫學科技發展分論壇”、“文化分論壇”、“青創與智慧城市分論壇”等四個分論壇，分別探討城市未來的發展模式。



台北市除了柯文哲率團外，副市長鄧家基、蔡炳坤、副秘書長陳志明、教育局、產業發展局、衛生局、文化局、觀傳局、體育局、資訊局、“客委會”等局處首長出席。北市議員公費隨團的有親民黨林國成、無黨籍楊靜宇、中國國民黨李傅中武。自費隨團的台北市議員包括國民黨鍾小平、鍾沛君、陳重文、秦慧珠，及無黨籍的徐立信，共計8名。



雙城論壇包括中評社在內有17家媒體、37位記者隨團報道，其中從台灣就隨團的媒體有16家、26位記者。