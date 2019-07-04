王群洋：韓若沒出線　吳敦義準備好了沒？

中山大學政治研究所副教授王群洋，呼籲藍軍2020初選民調老實做，別亂動雜念，否則後果不堪設想。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月4日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選民調即將在7月8日至14日舉行，長達一週的民調讓不少韓粉憂心高雄市長韓國瑜恐會被做掉。對此，中山大學政治學研究所副教授王群洋接受中評社訪問表示，鴻海創辦人郭台銘跟韓國瑜的初選競爭激烈，黨中央應該老老實實做民調，別動雜念在民調上。



王群洋認為，萬一韓國瑜沒出線？國民黨準備好了嗎？萬一韓國瑜出線，面對綠營積極營造的罷免與封殺，藍營夠團結嗎？黨主席吳敦義準備好了沒？



王群洋，淡江大學歐洲研究所碩士、德國慕尼黑大學政治學博士，研究領域在國際關係、歐洲區域研究、政治學、台海兩岸關係、國際公法等。她曾任高雄醫學院兩性研究中心諮詢委員、高雄市政府大陸事務諮詢委員，現為台灣中山大學政治研究所副教授。



王群洋說，韓國瑜改變了台灣的“政治文化”，過去不管是國民黨獨大時代，或藍綠政黨輪替，基本上給人民都脫離不了“權貴當家”的印象。但去年選後，這股氛圍已經被大大改變。“庶民力挺”也可視為學術名詞上的“公民參與”，韓就是有辦法激起庶民去關注政治，打破過去政治被菁英階層所把持、獨佔或參與的現象。因此不管你稱韓“土包子”或者“草包”，背後其實代表著台灣政治文化已被改變的事實，是一種由下而上的基層發動。



面對綠營傳出“有瑜吃瑜、沒瑜吃蔡”的灌水民調策略，王群洋表示，民進黨當然希望2020可以把國民黨“三殺”（“總統”、高雄市長、“立委”），但去年韓國瑜選上高雄市長後，不僅民進黨不理解韓流形成的真正原因，國民黨基本上也贏得糊裡糊塗。



王群洋認為，現在的韓流或許沒有去年那麼強，但韓流在全台是否因此“衰退”恐怕還說不準。王說，很多人評價韓粉都是些中下階層選民。而這些是以前上層政治人物所看不起的選票，如今他們願意為韓國瑜走出來、願意表態，這些韓粉、攤商都還是顯性支持主，還有更多是“隱性”的未表態。



王群洋認為，台灣過去中下階層選民被壓抑，或被看不起太久。但現在他們覺得“終於有一個人”可以把他們的想法、感受、心情表達出來，願意在政治上去照顧基層的利益，因此他們願意為韓站出來，這是台灣政治文化上非常大的一個改變。



中評社問，也或許如此，因此韓粉擔憂韓國瑜會被不公平的形式或民調手段“做掉”？



王群洋說，“做民調”在台灣已變成一種產業，確實有很多人靠此謀生、賺錢。賺錢並不可恥，但民調機構的專業性、道德感尚未受到當前法條管束，當做民調的職業紀律與專業屈服在政黨、全力或利益下，民調的公正性就會偏差。若藍綠政黨想透過“假民調”產生候選人，不僅會把自己搞垮，也必須對“假民調的結果”負起相當政治後果。



王群洋觀察，國民黨去年打地方選舉時策略是“少輸為贏”，但因韓流崛起才讓藍營選情回春。國民黨究竟怎麼贏得地方選舉恐怕到現在還糊裡糊塗的，所以才會跑出這麼多人出來參選，因為“相公們”都覺得自己是太陽啊。



王群洋說，民進黨2020初選民調，蔡英文大勝賴清德，讓很多人擔憂國民黨也會出現類似的民調結果。她要提醒支持韓國瑜的人很多，但他們不見得會支持國民黨。有媒體報道估算韓粉至少有100至120萬之間，如果國民黨屆時出線的2020人選不是韓國瑜，那國民黨要怎麼辦？黨主席吳敦義要怎麼處理？因此，國民黨應該老老實實地做民調，別動雜念在民調上動手腳。