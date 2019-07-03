中評現場：郭閃媒體不走前門　韓未受訪

郭台銘。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北7月3日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020初選第三場政見會3日晚間8時登場，5位參選人之中只有鴻海創辦人郭台銘避開媒體未從前門進場，支持者則在場外大喊支持郭台銘。另外4人，高雄市長韓國瑜沒逗留受訪，前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中都說不會脫黨參選，表示會好好闡述。



第三場政見發表會晚間8時到10時在台大醫院國際會議中心舉行，主題為經濟、財經、環境、能源四大議題，由中天電視承辦實況轉播，國民黨官方Facebook同步直播。



退出國民黨初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天質疑初選有被民進黨操弄、決定候選人的重大疑慮，媒體都想問5位參選人若未被提名會不會脫黨參選。



原本該依抽籤順序進場、受訪的5位參選人之中，郭台銘從側門進入政見會場，支持者在場外不斷舉牌高喊“支持郭台銘”、“部台銘凍蒜”。



搭乘計程車最早抵達的韓國瑜進場時動作迅速，沒有照承辦單位安排的區域停留受訪，他只簡短表示，就是把心裡想說的話說出來，便在文傳會人員引導下進入會場。韓粉也在場外舉牌高喊“韓國瑜凍蒜”。



有關脫黨參選的問題，朱立倫表示，國民黨的初選就是希望凝聚大家共識，最後能團結在一起，如果是他出線，他有信心帶領大家打贏這場選戰，如果不是他，也要全黨一起團結。