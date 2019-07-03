安倍稱《憲法》中寫明自衛隊是防衛的根本

中評社香港7月3日電／面向4日發佈公告的日本參院選舉（21日投計票），朝野7個政黨黨首等的討論會3日在東京內幸町的日本記者俱樂部舉行。首相安倍晉三再度表達了在《憲法》第九條中寫明自衛隊的意願。他稱：“在《憲法》中明確定位自衛隊的存在是防衛的根本。”安倍還表示無意在10月消費稅稅率上調至10%後進一步上調。



共同社消息，在野黨主張“應該從正面致力於針對養老金制度的擔憂”（立憲民主黨黨首枝野幸男語），追究安倍政府的社會保障和經濟政策。在4日發佈參院選舉公告前，朝野政黨展開了論戰。



安倍就勝負線稱，自民、公明兩黨“含非改選在內的議席數要確保過半”。朝著修憲所需的三分之二議席，安倍點名日本維新會和國民民主黨稱“希望朝野政黨形成共識”。



共產黨委員長志位和夫批評稱：“五成以上國民不希望修憲。在不遵守《憲法》的首相之下，無法展開認真的討論。”



關於消費稅增稅，安倍表明“完全沒有考慮在執政期間進一步上調消費稅”。他還表示：“我認為今後約十年間沒有上調的必要。”公明黨黨首山口那津男宣傳稱：“既然將把負擔拜託給國民，已提議眾參兩院均削減10%的國會議員工資。”



枝野稱“消費不振正在持續”，要求叫停增稅。國民民主黨黨首玉木雄一郎也表示贊同，稱“現在是別打擊家庭開支的時候，不應增稅”，呼籲通過企業所得稅和國債確保財源。日本維新會黨首松井一郎提倡“若實施行政改革，財源就會出現”。



安倍就森友、加計學園問題主張清白稱“沒有我和妻子直接參與的證據”，表示“將為不具有嫌疑而端正姿態”。他還談及財務省的審批文件篡改問題，稱“非常抱歉，必須防止再度發生”。



圍繞對日美安保條約表達不滿的美國總統特朗普的發言，安倍稱“日本提供基地，美國的海外權益受到保護，確保了雙方互負義務”，表示已向特朗普說明。



社民黨幹事長吉川元批評解禁集體自衛權的安全保障相關法，強調“將竭盡全力廢除”。



參院選舉從此次開始額定議席增加3個，爭奪124個議席。