外交部批英外相涉港言論：自作多情厚顏無恥

中評社北京7月3日電／2019年7月3日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



第八屆世界和平論壇將於7月8日至9日在清華大學舉行。國家副主席王岐山將出席論壇開幕式並致辭。



問：2日，英國外交大臣亨特接受採訪時稱，《中英聯合聲明》仍舊有法律約束力，如果得不到履行將會有嚴重後果。亨特還表示，英國支持香港居民捍衛英方為其爭取來的自由，希望所有國家履行國際義務。香港特區政府不得將抗議中的破壞行為作為鎮壓的借口。請問中方對此有何評論？



答：我已經連續兩天就亨特先生的涉港錯誤言論作出回應，表達了中方的強烈不滿和堅決反對。但是他似乎還沉浸在昔日英國殖民者的幻像當中，還執迷於居高臨下對他國事務指手畫腳的惡習當中，仍然不思悔改，繼續信口雌黃，我今天索性再多說幾句：



第一，關於《中英聯合聲明》，我要再次強調，隨著香港回歸祖國，《聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務已經全部履行完畢。1997年7月1日，中國恢復對香港行使主權，中國政府依照憲法和基本法對香港實行管治。英方對回歸後的香港一無主權，二無治權，三無監督權，根本不存在任何所謂“責任”。英方動不動就以“守護者”自居，這純粹是自作多情、痴心妄想。



第二，所謂香港居民的自由是英方爭取來的，這種說法簡直是厚顔無恥！我想問問亨特先生，在英國對香港進行殖民統治期間，香港有何民主可言？港人連上街遊行的權利都沒有。恰恰是香港回歸後，中國政府依照憲法和基本法，切實貫徹落實“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針，保障香港居民依法享有前所未有的民主權利和自由。



第三，7月1日在香港特區發生的暴力衝擊立法會事件，是踐踏法治、危害社會秩序的嚴重違法行為。亨特先生罔顧事實，居然稱特區政府是在“鎮壓”，這完全是顛倒黑白。我想問問亨特先生，如果英國議會被圍攻、被闖入、被破壞，英政府會聽之任之、坐視不管嗎？如果像亨特先生說的那樣，這就是民主，他是否認為嚴密把守英國議會的警察應該撤走，讓那些常年站在議會對面的示威者進入議會？他是否也認為英國警方處理2011年8月發生在倫敦的騷亂事件是鎮壓呢？



最後，我要強調，香港是中華人民共和國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都不得以任何方式干預。我們希望英方，特別是亨特先生不要再自不量力，粗暴干涉香港事務，這注定是徒勞的。



問：中國政府以何種方式表達了對亨特先生言論的不滿？是否向英國外交部提出交涉，或召見了英國駐華外交官？



答：我剛才已經說了，我們對亨特先生的有關錯誤言論表示強烈不滿和堅決反對。我們在倫敦和北京都已向英方提出了嚴正交涉。希望英方認真對待中方的嚴正立場，不要再發表類似的錯誤言論，不要再粗暴地干涉中國內政。



問：昨天，李克強總理在2019年夏季達沃斯論壇開幕式上發表特別致辭，宣布中國將提前一年全面放開金融業股比限制，引發外界關注。你能否進一步介紹有關情況？



答：昨天，李克強總理在2019年夏季達沃斯論壇開幕式上發表特別致辭，重申中方將堅定不移推動全方位對外開放，致力於發展更高水平的開放型經濟。具體措施包括進一步放寬市場准入，為各類所有制企業、內外資企業打造一視同仁、公平競爭的市場環境；進一步自主降低關稅總水平，完善對外開放法律法規體系，更大力度保護知識產權。當然，也包括剛才你提到的，提前一年取消證券、期貨、壽險外資股比限制。



相信大家也注意到了，就在上周，習近平主席在出席G20大阪峰會期間，宣布了中國在開放市場、擴大進口、改善營商環境、推動自貿安排和區域經濟一體化方面的一系列重大舉措，獲得了國際社會的高度評價和積極反響。



中方持續不斷地推出有誠意、有分量的新舉措，向外界表明了進一步擴大開放、改善投資營商環境的堅定決心和信心。中國對外商投資的開放度、透明度、可預期性會越來越高，整體投資環境會越來越好。我們願向國際社會提供更多機遇、釋放更大紅利，並同各方一道攜手努力，為促進世界經濟高質量、可持續增長作出更大貢獻。



問：據報道，昨天，台灣方面宣布將俄羅斯公民赴台免簽試行項目延期一年。中國外交部對此有何評論？



答：中俄是全面戰略協作夥伴，俄方非常清楚涉台問題的敏感性。我們相信俄羅斯方面會妥善處理好有關問題。



問：昨天，加拿大總理特魯多表示，他相信特朗普總統兌現了此前的承諾，在與習近平主席大阪會晤中提及兩名被拘押加拿大公民的問題。中方可否證實？



答：中美元首大阪會晤的情況，中方已經發布了消息稿，你可以查閱。我沒有進一步補充的內容。



這裡，我想說的是，我們希望加拿大方面不要太天真了。



第一，不要天真地以為糾集個別所謂盟友對中方施壓能起作用。中國是法治國家，中國司法機關依法獨立辦案，中國的司法主權不容干涉。



第二，不要天真地以為它的那些所謂盟友能夠為它真正出力、使勁，他們最多動動嘴皮子。因為這畢竟是中加之間的事情。



最後，我要在這裡重申，當前中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方。加方十分清楚兩國關係的症結所在。我們希望加方能夠盡快採取措施，使中加關係早日重回正軌。



問：有媒體報道，中國同坦桑尼亞、肯尼亞等非洲國家的個別合作項目最近出現了一些波折。英國《經濟學家》雜誌近日刊文稱，部分中非合作項目效益不盡人意，非洲國家對中國“債務陷阱”逐漸提高警惕。中方對此有何評論？



答：中國同廣大非洲國家開展的合作項目眾多，成功的案例不勝枚舉。在此過程中，個別項目在市場化運作中出現一些問題，這是可以理解的。我們願意在尊重非方意願的基礎上，同有關國家加強對話，友好協商，相信有關問題能找到妥善解決的方法。



作為非洲國家的好夥伴、好朋友、好兄弟，中方始終根據非洲國家需要，致力於加強對非投融資合作，幫助非洲國家改善基礎設施狀況，加快經濟社會發展，給非洲國家和人民帶來了實實在在的好處。中國對非合作充分考慮非洲國家債務可持續性，歷來通過友好平等協商，找到雙方共同接受的方案。這也是中非合作為什麼能得到非洲國家熱烈歡迎的根本原因之一。



事實勝於雄辯，公道自在人心。中非合作好不好，非洲國家和非洲人民最有發言權。在前不久G20大阪峰會期間舉行的中非領導人會晤以及中非合作論壇北京峰會成果落實協調人會議期間，非方領導人均高度評價非中合作成果，希望非中雙方進一步加強在投融資等領域合作，為非洲實現互聯互通和可持續發展作出更大貢獻。南非、埃及和塞內加爾總統以及多位非洲國家外長均讚賞中方重信守諾、言出必行，對全面落實中非合作論壇北京峰會成果充滿信心。我想，非方領導人有關表態代表的是廣大非洲人民的心聲，也是對所謂“債務陷阱”的最有力回應。我們希望有關媒體能夠多聽聽這些聲音，理性、客觀看待中非合作，不要再罔顧事實、隨意猜測。



問：據報道，美國防部稱，中國近期在南海試射導彈的情況令人擔憂，中國違背了不會在南海軍事化的承諾。中方對此有何回應？



答：我昨天已經說過了，有關試射導彈的報道，你可以向軍方詢問。



關於美方的言論，我想提醒大家注意，把航空母艦開到南海的是美國。到底誰在軍事化，誰在南海興風作浪，國際社會看得清清楚楚。



問：據報道，有外交官員稱，美國和德國昨天在聯合國安理會的閉門會議中批評中國的新疆政策。中方對此有何回應？



答：這是發生在聯合國安理會一個閉門會議上的事情，我不知道是怎麼披露給媒體的。



據我了解，7月2日，在聯合國安理會關於聯合國中亞預防外交中心工作的內部磋商中，美國、德國偏離會議主題，對中國新疆政策進行無端指責，中方對此堅決反對。中國常駐聯合國代表馬朝旭大使當場對美國和德國的錯誤言論進行了嚴厲駁斥。



中方已多次闡述在新疆問題上的立場。在此我願強調兩點：



第一，新疆事務純屬中國內政，與安理會議程毫無關係，也不容任何外部勢力干涉。



第二，安理會是維護國際和平與安全的莊嚴機構，不是也不應成為個別國家的政治秀場。我們奉勸有關國家摒棄雙重標準，遵守國際會議基本規則，停止破壞安理會團結，停止干涉別國內政。