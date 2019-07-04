童燕珍：挺韓的高雄藍議員現在真的不多了

國民黨籍高雄市議員童燕珍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨初選民調前夕，前立法院長王金平拋出擔心“換柱”事件再次重演的說法，引起揣測？資深國民黨籍高雄市議員童燕珍接受中評社訪問表示，不支持韓參選2020聲浪升溫，仍願挺韓的黨籍議員目前也不多了，嗅到風向改變，才會擔心若韓初選出線後，未來民調節節敗退該怎麼辦，因為這是有可能發生的。



被問到高雄市議會國民黨籍議員33席有多少轉挺郭？童燕珍表示，除了選“立委”的人需要爭取韓粉票源外，國民黨籍市議員支持韓國瑜的人，現在真的不多了，以她自己的立場，就是全力團結支持最強的人，不能再有“非韓不投、非郭不投”讓黨分裂。



童燕珍，生於1953年，嘉義人，國民黨高雄市議員。2014年市議員選舉高票落選，2017年遞補上任，2018刮起韓流旋風，童也順利當選，她曾在市政總質詢肯定韓國瑜執政表現。



國民黨8日至14日初選民調，15日公布結果，但前“立法院長”王金平3日卻指出國民黨初選有被民進黨操弄決定候選人的重大疑慮，恐讓“換柱事件”再次重演。



童燕珍表示，換柱說法是最近才開始被提出來，原因跟韓國瑜、郭台銘民調結果差距不大，很難界定誰強誰弱有關。綠營又傳出要幫韓灌票，就代表認為韓比較好打，如果初選由韓出線之後，民調開始節節敗退，那就是麻煩的所在。



童燕珍分析，民進黨現在是兩手策略，一面打韓，打到形象壞了，得不到中間選民支持，高雄又弄罷免逼辭市長，對大選選情也不利。縱使韓靠著堅強韓粉贏了初選，但流失年輕族群及中間選民，初選後可能民調節節敗退，大家就會擔心換柱事件會不會重來，因為這是有可能發生的。



童燕珍說，目前在高雄黨內及基層都有一股聲音，“就算韓贏了初選，也不一定贏的了大選”，只是大家嘴巴上不敢說，但是都有這種想法，連他 服務處都不停接到抗議、罵韓國瑜去選2020的電話，顯示韓國瑜在高雄的支持度受到考驗。



童燕珍指出，綠營策動的罷免行動對韓國瑜太傷，經濟藍、知識藍不喜歡韓國瑜，且若韓選贏2020，檯面上的權力洗牌，過去對中央距離很遠的人開始靠近權力中心，黨中央體系及體質都會產生改變，因此得不到其他人的支持，這都是對韓不利的因素。



童燕珍強調，韓國瑜還是高雄市的大家長，大多數當初支持韓的人都還是希望韓當好市長，將綠營執政20年搞這麼差的高雄帶來改變，好不容易才拿回高雄政權，實在沒有再度失守的理由，另外初選後全省跑透透更沒時間專心市政。



童燕珍說，真的呼籲初選應該公平公正公開，全黨也要支持最後出線的人，絕對不能“非韓不投、非郭不投、沒韓去郊遊”，讓國民黨分裂，這次若在有韓國瑜韓流效應下，國民黨再次輸了2020，那就真的很難再爬起來了。