陳盛：王質疑初選民調　製造國民黨內部紛亂

陳盛。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月4日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市黨部智庫召集人、無黨籍桃園前“國大代表”陳盛接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平質疑國民黨2020初選，任何一方都擔心“被做掉”，潛台詞就是“不爽你黨中央”，不惜製造國民黨內部紛亂。



他說，第二個潛台詞是“不管誰出線都要來拜託我”，當然王不會跳下去，替國民黨背書，黨主席吳敦義想找這位“公正第三方”的算盤，顯然也打錯了。



陳盛，美國紐奧良大學政治學博士，擔任過台灣世新大學、文化大學、靜宜大學兼任副教授，以新黨身分當選第三屆“國大代表”，2000年及2004年接受親民黨主席宋楚瑜邀請，負責幕後民調數字分析。國民黨吳志揚當選桃園縣長，延攬擔任縣府研考會主委，吳任期結束也離開縣府，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛成立地方智庫，陳盛扮演重要角色。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭，初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。



距離民調倒數四天，沒有在初選名單的王金平，跳出來示警，指各陣營充斥“被做掉”疑慮，呼籲黨中央提防綠營干擾初選，還提到四年前的“換柱”事件，吳敦義立刻在週三的中常會中提案，籲請王擔任初選民調小組的“總督導”，此案並經中常委一致通過。



陳盛認為，吳敦義邀請王金平擔任初選民調總督導，其實告訴王“你不要選了”，撿一個初選總督導小職務來做，相信王金平是不會接受，因為大家都是在政治圈打滾三五十年，吳以王質疑民調公正性，乾脆塞給王民調小組總督導，這樣作法跟一般國中小學生作法，又有何兩樣？



他分析，吳敦義是想找一個人替民調來背書，如果郭台銘勝出，韓粉不要怨，因為有“公正第三方”，不過多數人都認為，黨中央挺郭不挺韓，一旦韓初選失利，國民黨可以閃邊，韓粉去找“公正第三方”理論，當然韓初選過關，也就過關了，用不到“公正第三方”。



陳盛說，王金平說“堅持選到底”，終究還是不會選，因為不論郭台銘或韓國瑜誰勝出，初選有五人，勝出的人都要彎腰拜託其他四個人，即便張亞中、周錫瑋支持度可能只有一趴，還是要四處拜託，只為了象徵黨內的團結。



他問中評社，不管韓郭誰勝出，要不要拜託王金平？答案明顯，當然要拜託王，問題是，王又沒有參加初選，到底有幾趴支持度？誰知道，但是王成功給人感覺，地方民意支持度，任何人出線都要來拜託王，王才有談判籌碼，王金平從頭到尾就是這個心態，他不會跳進來幫國民黨背書，這不是自找麻煩嗎？

