中評鏡頭：應勇晤柯文哲握手言歡寄語未來

柯文哲向應勇贈送一套名為“一心一意”的瓷器。（中評社 張爽攝） 中評社上海7月4日電（記者 張爽）上海市市長應勇3日下午在上海興國賓館會見來滬出席雙城論壇的台北市長柯文哲，雙方握手長達數十秒，並交換禮物。應勇向柯文哲贈送了一件名為“雙喜如意”的刺綉作品，柯文哲則回贈一套名為“一心一意”的瓷器。上海市副市長宗明、上海市台辦主任李文輝參加會見。



3日下午五時三十分許，應勇首先進入會見廳等候，隨後柯文哲率隨團議員步入會見廳，兩人握手長達數十秒，因現場媒體較多，兩人應媒體要求，多次轉身看向不同方向。應勇也與隨團議員一一握手。



應勇首先對柯文哲一行表示熱烈歡迎，他說，這是柯市長第三次以市長的身份到訪上海，兩位隨行的副市長更是推動兩個城市交流的積極參與者。我們非常欣喜地看到兩個城市之間的交流正在積極地、富有成效地造福於兩市人民。



應勇表示，去年在台北舉行的雙城論壇，他因為到北京參加會議，特別委派了上海市常務副市長參加論壇，也得到了柯市長和台北市政府的歡迎，在這裡也向柯市長表達歉意和感謝。



應勇說，他期待明天與柯市長一起共同主持本次雙城論壇，並期望論壇取得預期效果。



柯文哲分享了當天在上海參訪的感受，他說，洋山港真的是了不起的工程，包括跨海大橋、自動化、無人化的貨櫃碼頭等，他之後又去浦東新區城市綜合運行管理中心，看整個城市使用E化治理，給他們很多啟發。



柯文哲說，上海市是中國大陸最先進的城市，特別在硬體建設上有很多我們可以學習的地方。希望透過兩市的雙城論壇互相交流學習，大家都能得到好處。今年雙城論壇是第十屆，希望論壇可以長長久久地交流下去。



在互贈禮物環節，應勇向柯文哲贈送了一件名為“雙喜如意”的刺綉作品，應勇說，這幅作品象徵著上海台北兩市交流交往的美好未來。柯文哲回贈一套名為“一心一意”的瓷器。台北市府介紹，這份禮品代表台北市柯市長一顆追求兩岸和平發展的決心，以及一份促進兩岸交流合作的善意。



應勇贈送的刺綉是上海市第一批非物質文化遺產保護項目三林刺綉的傑出代表，途中雙鳥站立枝頭，給人以和諧溫馨的美感，寓意雙喜，圖中柿子飽滿，光滑鮮嫩，形如如意，作品寓意吉祥，有“雙喜如意”之意。



柯文哲贈送的瓷器是來自於台灣工藝大師王俠軍所創瓷器品牌《八方新氣》，由一壺二杯組成，名為“一心一意”；“一心一意”以心狀壺身作為主體，上飾有卷草紋，集多種植物特徵於一身，經誇張形變而塑造出的意象性裝飾，反映眼睛所看不見的植物吐息，象徵生命的活力；卷草紋末梢開滿了心形的花朵，以真情包裹之間距離，也包裹因緣際會下的福份。此作品巧妙地將兩道壺嘴安排在心狀壺身的兩端，當使用者執起“一心一意”壺倒茶時，兩道水流會匯聚成一道，象徵二人一心、同聲同調。