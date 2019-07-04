馮國豪：灌票不會影響初選　王金平刷存在感

崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授馮國豪。（中評社資料照） 中評社台南7月4日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選進入倒數階段，台南崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授馮國豪3日接受中評社訪問表示，目前韓國瑜與郭台銘在伯仲之間，韓、郭本人對初選勝負展現氣量，雙方支持者最後能否接受民調結果，以及王金平扮演關鍵少數，與韓、郭的互動關係變化，都會是關鍵。



至於綠營在此時放話介入國民黨初選操作“灌票”挺韓，馮國豪表示，在“大數原則”下，綠想要靠“灌票”改變民調的可能性微乎其微，不致於影響大局。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，主要學術專長包括文化創意產業與行銷、兩岸經濟等，先後任教於世新大學、台北教育大學、育達商業技術學院等。



拒絕參加黨內初選的前“立法院長”王金平，3日召開記者會，提出綠營可能操弄國民黨2020初選民調，恐再出現4年前的“換柱”事件。國民黨主席吳敦義立馬在中常會中，提議邀請王金平擔任初選民調小組的總督導，但遭王婉拒。



馮國豪表示，這個狀況可以分兩方面來看：



首先，綠營“灌票”挺韓有效嗎？答案是否定的。馮國豪指出，民調雖不能稱是100％的完美，但是，依國民黨公布的民調辦法，5間民調公司各從中取出8萬筆樣本，做出3千份的電話民調，每天3000份，要做到戶內抽樣，這是很不容易的。



再者，熟悉民調科學方法的人普遍認為民調是可信的，特別是在“大數原則”下，亦即將數量大到某個程度後，也會把不正常的東西掩蓋掉。3％的正負誤差值，從抽樣的機率再到誤差的機率，“灌票”之說 ，影響的可能性微乎其微，不會影響大局。



他指出，當王金平提出民調公正性的質疑時，黨中央立即召開說明會澄清，這是好事。他認為，5位初選參選人既然都參加了初選，也應該相信民調的公正性，這也是初選結果揭曉後，國民黨團結與否的關鍵。



馮國豪說，國民黨台北市黨部在6月30日公布“立委”第一選區初選結果，由國民黨議員汪志冰以50．06％險勝新黨參選人潘懷宗49．94％，兩人相差僅是些微的0．12％，但潘懷宗已承認敗選。這個結果與展現的氣量，就非常值得做為國民黨2020初選的典範。



馮國豪觀察，韓國瑜、郭台銘的實力在伯仲之間，最後勝負的差距可能不大。韓、郭兩人若都能展現氣量，“輸了就是輸了！不要牽拖。”那是比較好結局。但現在也有特定媒體拿民調公正性作文章，鼓動支持者，往“敗選者繼續參選”方向炒作施力，讓藍軍選情增添變數。



其次，不參加初選的王金平，為何如此關黨內初選？黨主席吳敦義為何又要邀王擔任初選民調小組總督導？



馮國豪認為，王金平應該知道自己當選的機率低，王現在的一切作為，目的在尋找存在感、展現實力，即使只有5％，也希望能扮演關鍵少數。吳找王當初選民調小組總督導，也是尊重王的表現。



他指出，韓、王的關係在九合一選舉高雄“三山造勢”時是非常緊密的，但後來王沒有挺韓，兩人之間出了什麼問題，外界難窺究竟；王金平的“台灣金團結Taiwan Assemble”，預定4日要和韓在網路直播中見面對話，緊接著5日又要和郭台銘直播對話，王與韓、郭的互動關係，最後會倒向誰？值得觀察。