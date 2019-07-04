中評現場：上海歡迎宴　柯文哲、應勇好交情

針對即將展開的雙城論壇，3日晚間上海方在興國賓館作東舉行歡迎晚宴。（中評社 洪德諭攝） 中評社上海7月4日電（記者 洪德諭）2019上海—台北雙城論壇4日登場，3日晚間上海方在興國賓館作東舉行歡迎晚宴。觀察這場晚宴的現場，上海市長應勇與無黨籍台北市長柯文哲展現好交情，見面一握手就握了超過30秒鐘，在致歡迎詞時，柯文哲不時以肢體動作為輔助，應勇則兩手交握坐直聆聽，顯現應勇沉穩、柯文哲活潑的一面。



在雙城論壇登場的前一晚，上海方在興國賓館舉行歡迎晚宴。一抵達會場，應勇主動伸手欲向柯文哲哲握手表達歡迎之意，柯文哲則毫不猶疑地主動回應，兩人一握就超過30秒，還轉向不同角度讓媒體都能捕捉展現雙方友好的一面。



這場歡迎晚宴僅開放雙方致意交換禮物階段供媒體拍攝採訪，觀察此階段的現場，應勇、柯文哲致歡迎詞時話都不多，各僅約2分鐘左右。



進一步分析兩人致詞狀況，據了解應勇的致詞為即興發揮，不過除了表達歡迎並期許論壇成功的祝福詞之外，也特別提及去年未參加雙城論壇，向柯文哲表示歉意，可說禮數周到，而在柯文哲短講之際，應勇也坐直身子兩手交握，展現沉穩的一面。



至於柯文哲方面，面對盛大的場面，且台灣無不關注於他的兩岸論述，柯文哲僅在進場坐定後拿起紙張瞄了一下，致詞時未看稿，還不時以手勢作為輔助，展現活潑的形象。