幼童政府養　郭台銘：散盡家產在所不惜（全文）

郭台銘出席政見會。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北7月4日電（記者 張嘉文）國民黨2020初選最後一場政見發表會3日晚登場。鴻海集團創辦人郭台銘在第一階段演講中進一步說明，零到六歲孩子“國家”幫忙養的財源籌指方式，他更豪氣的說，如果到時候籌措的財源不夠，他會用自己的財產先拿來墊支。一定會實施、一定會實現！就算是散盡家產，也在所不惜。他有決心，有方法，也將提出“新十大建設”。



郭台銘演說全文如下：



主席各位優秀的候選人各位觀眾，大家好！我是郭台銘，今天是最後一場政見發表會。我要強調這次的選舉不但攸關國民黨，甚至攸關“中華民國”、攸關台灣的命運。這是非常重要的，大家不要輕忽這次的選舉。如果再讓蔡英文這種政治人物搞下去，整個台灣就落入萬劫不復的境地，真的來不及了。



我的朋友，前美國總統柯林頓有一句名言：“笨蛋！問題在經濟”。我們這個“國家”現在最需要的是一位最懂經濟、最懂產業的人來帶領，而這個人就是我，因為在座的只有我，過去四十年都在真正的拼經濟。我們不拼口號，只拚務實。有錢賺了，許多社會及民生的問題也就迎刃而解了而這位領導人必須要有大格局，也要有魄力及執行力，才可以將“國家”重新帶領到新的產業，新的科技重造台灣的競爭力。



雷根“總統”當年競選時曾經問過選民，“你的日子比四年前好嗎？”我今天要問同樣的問題。如果你真的覺得，你過去四年過得比以前好，就不要選我了。如果你覺得，過去四年過得比以前不好，甚至你認為未來日子會比現在更辛苦，那你就選我吧！我郭台銘有能力幫你解決問題，改變“國家”的命運。每個候選人都很優秀，各有各的長處，但是我比他們更適合做“中華民國”的“總統”。因為每次我都能夠化危機為轉機，化不可能為可能。



前幾天我說少子化是嚴重的“國安”危機，我要讓年輕人敢生孩子，所以我做“總統”，我要讓零到六歲的孩子“國家”幫忙養，我講完後，許多政治人物都說不可能，如果我跟其他政治人物一樣，我就不用出來選了！我的前半生，就是在化不可能為可能！ 所以，那些說我不可能做到的 政治人物，是因為你們已經習慣舊有的思維，沒有 勇氣與創意去突破。



我一直有個理念，失敗者找理由，成功者找方法。台灣一年大約有18萬新生兒，六年共108萬人，一個孩子補助一個月新台幣15，000元，排富後，約需1，800億。扣除目前政府已有的補貼600億 一年還需要1，200億第一階段的財源將從政府各類特種基金，透過專業管理提升投資報酬率 4％，就會增加700億，再加上富人稅提撥500億，就可以有1，200億的新增財源那就可以達到我的規劃目標：年輕人生孩子，“國家”來幫忙養。



未來我會幫“國家”建立【大健康產業】，第二階段的財源就從這裡的獲利而來這個產業包括基因檢測、精準醫療國際醫療服務、預防醫學等等，台灣有極佳的半導體及資通訊硬體設備的基礎、醫療人才及資源環境，我有把握發展成世界級競爭力的大健康新產業。 我在去年說服全球 生命科學領導品牌德國默克大藥廠的總裁 Dr Oschmann到台灣，跟我們的年輕團隊H． Spectrum合作成立了全世界第一個生醫創新實驗室，



我希望台灣社會能夠與國際有更多的類似這樣的合作，因為這個產業一年在全球有數兆美金的產值，我們台灣要抓緊這個機會大賺全球健康財。我再次強調，“零到六歲孩子‘國家’幫忙養”的政策。我有信心 一定可以做得到，萬一我提出籌措財源的方法不如預期，我也會為這個政策負責。也就是說如果到時候籌措的財源不夠，那我也會用我自己的財產先拿來墊支，這也代表我有信心我絕對可以做得到。我也要再次宣示，投資孩子就是投資“國家”的未來，所以，如果我當選“中華民國總統”，在我任內“零到六歲孩子‘國家’幫忙養”的政策一定會實施、一定會實現！就算是散盡家產，也在所不惜。



我做“總統”，有決心，有方法，我提出“新十大建設”，除了剛剛有提到的大健康產業之外，下世代科技產業在台灣就是半導體了所以我還要打造半導體全產業鏈的大產業。



台灣半導體的技術是世界領先的，我們的台積電5奈米及7奈米的技術是未來科技的核心，但是現在整個科學園區卻面臨了缺電、缺水、缺土地、缺人才的困境。

