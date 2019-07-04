郭正亮：能凝聚民怨的　國民黨內只有韓國瑜

郭正亮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月4日電（記者 黃筱筠）民進黨部分人士教唆，將國民黨初選灌票給高雄市長韓國瑜，民進黨“立委”郭正亮接受中評社訪問分析，韓國瑜若初選出線，不見得好打。目前許多民眾對於民進黨執政仍有民怨，而能夠凝聚這股力量者，在國民黨內只有韓，“能適切把民怨表達出來，且成為他的軍隊，這是一種能力”，美國總統特朗普、菲律賓總統杜特爾特、印度總理莫迪，都是能掌握民眾情緒的領導人，千萬不要低估這個能力。



國民黨“總統”初選民調，預計於7月8日至7月14日展開，以室內電話抽樣方式進行，預計7月15日公布結果，並於7月28日的國民黨全代會上確定提名人選。蔡英文選舉操盤手、民進黨前秘書長洪耀福弟弟洪耀南日前貼文標示“有瑜點魚，無魚吃菜”，企圖號召綠營支持者為韓國瑜灌票。



郭正亮對此表示，太早就操作這個議題，正負效果都有，會抵消影響力。確實很多人都這麼認為韓國瑜比較好打，因為大家看出韓的草包，且又得罪高雄市民，遭到質疑違反承諾。



郭正亮表示，現在許多民調都是國民黨聲勢高，這跟之前民進黨初選，綠營聲勢高一樣，藍營支持者的取樣比例高。現在許多民調趨勢都是鴻海前董事長郭台銘急追，韓粉很緊張。韓國瑜上週新竹市造勢，是最後一場，一直到7月初民調前都沒有造勢活動。但郭則開始撲天蓋地，買網路廣告、文宣、置入性節目與網紅對談等，現在蘋果日報與TVBS的民調顯示，郭大約只落後韓3％，國民黨初選結果現在還很難預測。



他指出，支持韓國瑜的韓粉比較有組織，守電話的比例會比較多，如果現在民調韓勝郭3％，那實際民調應該會是贏5％。韓國瑜本來還有台南與高雄造勢，但是擔心這兩地反彈力量，出席人數會出奇的低，因此現在轉為7月6日舉辦觀光季活動，也是變相的造勢活動。



郭正亮表示，韓國瑜目前常遭到年輕人、高中生嗆聲，變成一種氛圍，高雄人會認為你怎麼違反承諾，雖然韓民調有下滑趨勢，但這也要看郭台銘未來幾天文宣的攻勢是否奏效，能不能讓郭聲勢再往上。



他分析，支持郭台銘的人組織能力沒有韓國瑜強，郭雖有錢可以做文宣，但能否讓支持者留在家裡守電話，支持郭的人沒有這麼高的效忠度，但支持韓是傳統支持者，以及軍公教、仇富、反貴的人，這些人會把情緒投射到韓身上，凝聚力高，這群人晚上多會在家，而支持郭的人，晚上比較可能不在家，市話民調是韓的優勢。



郭正亮也說，韓國瑜跟特朗普訴求類似，就是反菁英，當經濟環境不好時，反菁英的訴求就可能發酵，就像大家對特朗普很狂熱，韓國瑜煽動力也很強，這是國民黨過去沒有出現這類的人。以前民進黨當然有陳水扁、蘇貞昌等人，但是國民黨裡沒有這樣人，理性看會認為韓比較好打，但是加上情緒、民怨等因素，韓能適切把民怨表達出來，成為他的軍隊是一種能力，不要低估韓國瑜凝聚群眾的力量。



郭正亮對中評社分析，郭台銘的優點是經濟能力大家信服，也會年輕人有幻想，郭有錢可以大打文宣戰，但郭是政治素人，講話精準度不夠；而韓粉裡面有一些是過去不投票的人，韓卻有能力動員這些不投票的人在明年出來投票，這些反權貴等弱勢只有韓可以動員的出來，所以郭、韓誰好打真的很難講，各有利弊。



至於郭台銘若初選輸了是否脫黨參選，郭正亮認為，郭輸就輸了，就算現在要開始連署也來不及，初選過後只是整合國民黨程度能量大或小的問題，但如果郭只有贏3％以內，會被認為是作弊，到時候就看韓粉是否反彈，初選後就看國民黨分裂程度會不會嚴重而已。



傳出郭台銘若輸了可能連結無黨籍台北市長柯文哲推出另一組人，郭正亮也說，柯不可能接受郭搭檔，郭輸就輸了不會選。而柯文哲則要等國民黨確認人選後，才會進行評估。但若郭出線，柯不會選，因為郭、蔡都會搶到柯的票，藍綠歸隊，柯不太有空間，郭台銘度對於柯來講是強大對手。



他分析，但若是韓國瑜出線，韓、柯票源重疊性低，韓要拿中間選票、年輕票比較難，對柯相對來說，比較有利。但還是要看國民黨整合狀況，以及韓國瑜下半年在高雄市執政會不會有問題等，這都是柯會評估要不要選的因素。



郭正亮指出，選舉有時候就是一種怨氣，確實有人覺得生活不好，韓國瑜又是第一個在國民黨內，有能力整合軍公教與地方派系，認為韓國瑜比較好打是理智判斷，但是選民不是這麼理性。