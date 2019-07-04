韓國瑜：將真正苦民所苦、做牛做馬(全文）

中國國民黨高雄市長韓國瑜。（中評社） 中評社台北7月4日電（記者 高易伸）中國國民黨政策電視發表會最終場，3日晚8時在台北登場，聚焦經濟、環境、財政、能源等議題。首先登場的高雄市長韓國瑜，先幫台大校長管中閔向民進黨政府抗議，痛罵民進黨傷害台灣民主。同時針對經濟拋出過去過度重視數據表現，卻忽略經濟紅利分配，南北發展嚴重失衡，台灣只能用四個字形容，“貧富南北”差距越來越大，他希望未來的台灣，要翻轉貧富，平衡南北。



韓國瑜全文如下：主持人、各位黨內先進、各位來賓，各位電視機前面的觀眾朋友們大家好：在我今天向各位報告之前，我想先問大家幾個問題：



蔡英文說，此時此刻是台灣經濟20年來最好的時候，大家真的有這樣的感覺嗎？賴清德前院長告訴大家，台灣的勞工薪資所得平均已經達到將近新台 幣五萬元，大多數的你們真的有這樣的感覺嗎？台灣股市已經站上萬點很長一段時間了，大多數的散戶朋友們，你們真 的有賺到嗎？



我們的政治人物喊“拼經濟”喊了幾十年，為什麼民眾對於拼經濟的三個字越來越無感了呢？



為什麼拼經濟拼了這麼久，我們的年輕人卻要以“厭世代”、“月光族”、“窮忙族”、或是“斜槓青年”自居呢？



為什麼同樣是一個台灣，相同的職位在台北和高雄的薪資會有相當一段落差呢？是的，這就是我認為台灣當前最嚴重的一個問題，那就是：“一個台灣，已經變成了兩個世界”。



因為台灣過去20年的經濟政策，過度重視經濟數據的展現，過度重視經濟的成長，而忽略了經濟紅利的分配，所以，造成了今天的“貧富差距急速擴大，南北發展嚴重失衡”的一個結果。



一個美好的台灣從此被撕裂成為“貧、富”，和“南、北”不同的世界。而我這一次要參選“總統”，最重要的使命感，就是希望能夠藉著和傳統精英份子不同的思考模式，能夠達到“翻轉貧富，平衡南北”的目標。



要達到這樣的一個目標，在未來的產業政策上，我將會以“產業經濟”和“庶民經濟”為“雙引擎”，同時在未來的區域發展上，以“北部”和“南部”為“雙引擎”。這就是為什麼我特別的重視“庶民經濟”，以 及為什麼我要宣示將來當選“總統”之後，每周都要保留一定的時間在高雄工作？



因為，我必須要下猛藥，我有強烈發展庶民經濟的決心。近年來台灣經濟M化趨勢嚴重，大企業表現優於中小企業，高科技表現優於傳產農林漁牧業，而且南北經濟失衡、貧富差距擴大，從薪資水平我們就可以略見端倪，例如金融產業平均年薪115萬、而觀光飯店業只有55萬，幾乎只有一半，有些人批評庶民經濟影響不大，可是君不見“我國”第一級產業GDP占比雖然只有1.6%左右，可是就業人口占比卻將近5%，這些還不包括周邊配套產業；另外，包含觀光餐飲在內的第三級產業（服務業）無論GDP還是人口占比都差不多佔了總體的2／3。所以短期戰略上，我會堅持在全台範圍內，實現貨進人出、基層有感的庶民經濟，減緩M型的惡化趨勢、提振基層民眾的經濟自信。而在中長期上，我們需要加速經濟轉型以及產業升級，特別時值美中貿易戰、台商加速回流的契機，我主張從以下六大方向展開台灣經濟的改造工程。



第1、加速邁向數位經濟時代：落實十大數位經濟基礎建設與環境建置，“國政”願景主要論述。



第2、“國政”願景主要論述建構數位經濟有感服務，並整合“教育部”，一起規劃數位基礎科學以及培育數位人才的方針與執行。全面開展自由貿易協定（FTA）的簽署，對於有爭議性項目， 可以採用審議式民主，至於受到衝擊的產業，會採取前金後濟方式，由政府先編列一筆基金，一部分先用於協助升級轉型、另一部分來挹注需要幫助的企業過渡難關。



第3、運用高科技與自經區加持製造業與服務業，擴大市場並提高產品服務的附加價值，同時有助於服務業鬆綁與優化，全力發展電商服務、雙語教育、國際醫療、金融理財等能夠創造高薪就業的機會。



第4、打造青年願景工程，成立青年願景工程永續基金，設置就業媒合平台，和各級青年創客中心，促進青年就業，同時推動發展青年新創流行文化產業。



第5、推動庶民經濟希望工程：成立庶民經濟希望工程基金，協助中小企業、中南部、中低收入、婦女以及農漁民。並運用不同政策，例如：在目標市場建立海外經貿運籌基地，協助中小企業海外行銷等，從多方面振興廣大庶民經濟。



第6、未來我們一定以經營績效與開源節流為導向，設定跨部會共同績效指標（KPI），建立政府總目標，提高政府施政執行效率，重建公務人員光榮感及生產力，拒絕貪腐、堅持廉能。



除了革新政府績效，我們也要革新“國家”財政狀況和財劃法。去年年底選舉結束後、執政黨一改當初積極推動財劃法的正面態度，消極以對，完全顯露眼中只有選舉、心中沒有人民的自私嘴臉。此外，我們也會檢討“國政”願景主要論述 綜所稅稅率結構，配合其他經濟措施，讓稅基擴大的同時，又能減少基層受薪民眾的負擔。



關於社福制度方面，我主張長照制度由稅收制改為保險制：透過勞、資、政三方共同分攤。並發展長照產業，創造就業機會。對於經濟弱勢者，可檢討提高“社會救助”之額度，要求發放救助金之政府單位，“指定”將該救助金撥入社會保險之保費，則弱勢者未來仍可享有“國保”、農保、健保之給付權益，也不至於增加各社會保險之財務負擔。至於年金制度改革方面，未來應在公平合理的基礎上重新檢討年金制度，採取“彈性退休制”，發揮人力資最大效益，並仿效類主權基金管理方式，提高退撫基金的收益與運用效率。



針於五缺問題，台灣為什麼會五缺？台灣雨水豐富，不應該缺水；台灣的人口、土地絕對比新加坡多、比新加坡大，不應該缺人才、缺土地。台灣不應該有五缺、台灣其實缺的是主政者的魄力、良心、遠見、開放的心胸、和對廣大民眾的同理心。就像台灣不缺電，台灣民眾已經用“以 核養綠”公投表達人民的智慧，政府應該相信人民、尊重人民的決定。



但是民進黨只在乎自己的反核神主牌、完全不在乎人民的公投決定。2025非核家園是一個亂花納稅人錢、用碳排放量和空氣汙染來取代 核能的騙局。政府投資了這麼多錢，卻仍不能改變目前再生能源供電不穩的事實，但一意孤行、欺騙人民，又再花大錢去蓋火力電廠，甚至到2025年時將佔到電力配比中的80%。事實上，台灣光是2017年就花了1930億向“國外”採購天然氣，這相當於我們教育預算的1／2。更糟糕的是，按照民進黨政府的規劃，到2025年時全國天然氣用量還要再增加至50%，不但要花更多錢向“國外”購買天然氣，一旦燃料運輸出 現問題，甚至會嚴重影響台灣“國內”能源的安全與穩定。不僅如此，煤炭“國政”願景主要論述 和天然氣發電繼續排放大量空氣汙染物，用台灣人民的錢、殘害民眾身心健康與加速全球氣候變遷來換取民進黨的政治承諾，這樣對嗎？



所以，我們規劃了2035／5050，到2035年時，排碳能源佔電力配比降成50%，另外的50%則來自於積極發展的無碳潔淨能源，在安全無虞與民意認同的前提下繼續使用核能，並配合平衡區域電力、加速電 網智慧化、促進電力市場正常化、提高能源產業釋股比例等各種改善用電缺口和效率的措施，等再生能源具備足夠市場競爭力時，核能即可順利退役。



地球是一體的，區域是相連的。我們的環境政策需要以區域性範疇來思考，我們要與中國大陸及鄰近國家形成長期性國際環保聯盟或對話平台，開展跨國環保治理與研究協商工作，共同減少海洋、空氣等污染物 的跨境移動。如此才能在發展經濟與保護地球之間找到一個永續共榮的平衡點。



今天是三場政見會的最後一場，我想藉此機會再次向幾位優秀同志致上我最高的敬意，看得出來大家都對台灣五缺六失的經濟和環境現況深感憂慮，但我認為現在台灣真正缺的是一個有遠見、有魄力、並且對於廣大民眾具有同理心的主政者。我們需要一個真正苦民所苦、做牛做馬的“總統”，用開放的心胸、務實的態度，平衡南北、拉近貧富，啟動台灣經濟“雙引擎”，再現台灣經濟奇蹟！2020，Yes，I do！2020，Yes，We can！