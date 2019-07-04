中評鏡頭：上海興國賓館　毛澤東曾住過

毛澤東曾住過興國賓館。（中評社 洪德諭攝） 中評社上海7月4日電（記者 洪德諭）2019上海—台北雙城論壇4日舉行，前一晚上海方作東在興國賓館舉行歡迎晚宴。1930年代所興建的興國賓館，毛澤東曾經住過，現今則是上海市領導人會晤重要外賓最高規格的接待場所之一，顯現對於無黨籍台北市長柯文哲來訪的重視，2015年時任上海市長的楊雄也在此會見過柯文哲。



在雙城論壇登場的前一晚，上海方由市長應勇代表在興國賓館舉行歡迎晚宴。根據資料記載，1930年代爆發經濟危機，光是1934年上海的資本企業就倒閉了425家，不過在此之際也有一些資本家，找到時機低價購地，興國賓館一號樓就是這個時代的產物。



此外，興國賓館在1950年代時，毛澤東曾在興國賓館的一號樓居住過，現在八號樓則是上海市領導人，會晤重要外賓最高規格接待場地之一。2015年楊雄也在此會見柯文哲，以最高規格場地接待，顯現上海方對於這次雙城論壇的重視。



中評社觀察，雖然興國賓館是有歷史的建築，不過經整修後古色古香又相當氣派，當作宴客場地可說是氣勢十足。在歡迎晚宴中，步入會場先是有保安確認記者的採訪證，確保會場的安全，此外也有穿著旗袍的年輕服務員，替晚宴增添活潑氣息。

