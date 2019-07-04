張亞中：一中各表無法創造兩岸和平（全文）

張亞中。(記者 張嘉文) 中評社台北7月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選最後一場政見發表會3日晚上登場。台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中強調，沒有政治上“和平”，既不可能做到“開放”，也不會有兩岸經濟的穩定。如果國民黨的兩岸政策仍是“一中各表”，就無法創造兩岸和平，所謂的“自經區”與“兩岸經貿政策”，也註定效果有限。



張亞中在第一階段演講全文如下：



第三場電視政見發表會各位參選人、現場、電視機旁及網路上的朋友，大家好。



如同前面兩場，我想從“總統”的高度，而不是部會首長或“行政院長”的層級來談“國家”應有的願景及政策。第一場，我談的是我會如何化解藍軍的“亡國的焦慮感”，第二場，我向各位報告的是我會如何救“國家”與民族的根。這一場說明會，我想談的是，如何讓我們的“國家”受到世人尊敬，讓“中華民國”成為一個偉大的“國家”。



2008年，本黨重新獲得執政。當時，我以歐洲小國的故事為內容，滿懷期待地寫下《小國崛起》這本書，我得到一個結論，“真正的偉大是受人尊敬，小國也可以偉大”。



儒家文化告訴我們“有容乃大”。開放就是要包容，能包容才能得到尊敬，才能偉大。因此，“開放”是我處理經濟議題與其它“國政”議題的五大核心價值之一。



我的目標是把台灣打造成“全球開放島”，讓台灣成為像中世紀的威尼斯，17世紀的荷蘭，經濟活動不受宗教與政治意識形態所限制，讓全球的資金與人才能夠以最便捷的方式進入台灣。高雄是我目前考慮的第一個實驗區。我也會學習新加坡，只要是對我們有利的，我會率先主動開放，而不是以“對等開放”來限制自己。“有容乃大”這四個字將主導我的經濟思想。



愛爾蘭在1990年代初，與台灣的“人均GDP”大致相同，現在已經是全球第二。最主要的原因，就是愛爾蘭抓住與歐洲大陸統合的機會。古有明訓：“天予要取、地利勿失”。我若是“總統”，會積極抓住中國大陸的經濟機會與市場。但是，我也必須要提醒各位，沒有政治上“和平”，既不可能做到“開放”，也不會有兩岸經濟的穩定。如果本黨的兩岸政策仍是“一中各表”，就無法創造兩岸和平，所謂的“自經區”與“兩岸經貿政策”，也註定效果有限。



我們不是個大“國”，不可能什麼產業都想做，我們必須在全球產業鏈裡面找到最適合自己的定位，在這個複雜多變的世界，政府行政團隊的能力與視野肯定是不足的，我會推動“共治”與“開放”，讓民間與政府共同決定我們的產業政策走向。



在能源問題上，我會堅持三個原則，第一、必須要遵守國際社會的減碳規範，碳愈少愈好；第二、避免傷害健康，能源愈乾淨愈好；第三、方便經濟濟發展及照顧一般百姓生活需求，能源愈便宜愈好。因此，能源政策，我主張以法國為師，以“減碳無煤”為目標，以“以核養綠”為方法。核廢料當然是個問題，但是現在的科技已經可以處理，未來更是方便。因此，我當選“總統”，會立刻重啟“核四”。我堅信，一個能夠不受民粹意識形態綁架，遵守國際社會規範，照顧百姓生活需要的“國家”，才能受人尊敬，才會是個偉大的“國家”。



我們只有一個地球，也只有一個台灣，青山綠水不是我們任何人所“擁有”的，我們都只是過客，只能“享有”，更沒有權利去破壞。環保與經濟，本身就是一體，終極目標都是為了人民的生活幸福。做為“總統”，我將以瑞士為師，我要讓“中華民國”成為全亞洲最重視環保的“國家”，讓世人肯定與尊敬。

