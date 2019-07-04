中評關注：郭台銘押上身家財產　大絕招！

郭台銘3日的政見會押上自己身家財產。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月4日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦人郭台銘，3日晚上在國民黨初選最後一場政見會上火力全開還放大絕，他左回應對手朱立倫對他0到6歲孩子政府養的政策，右批韓國瑜沒法解決高雄在地經濟，副議長陸淑美才會改挺他。郭甚至慷慨激昂地宣示，如果其育兒政策財源籌措不足，會用自己的財產來墊支，散盡家產也在所不惜，展現了自己的決心，就是希望爭取更多的支持度。



郭台銘在3日晚上政見會，明顯較前兩場輕鬆不少，應是已較熟悉，且是談他很有把握的財經政策所致。雖然郭還是不時低頭看稿，但頻率減少頗多，且發言抑揚頓挫，搭配自己的握拳手勢，都大大增強了他說話的可信度。



由於競爭對手朱立倫日前針對其0到6歲孩子政府養的政策多所批評，郭台銘特地在政見發言中，先反擊朱立倫是政治人物都在講口頭經濟，他自己是拚了四十五年的實業經濟，區隔自己和一般政治人物的不同，也強調自己有能力解決問題，能化危機為轉機，化不可能為可能。



郭台銘回擊朱立倫時，還激動地拍胸表示，自己的養兒政策，如果不能夠實現，會把自己財產拿來墊支，即使散盡家產也在所不惜，此話一出，一度讓在媒體室觀看政見會的記者們驚呼，可見郭此放大絕的效果十分不錯。



郭台銘除了批朱立倫外，他也在經濟問題上猛打韓國瑜，說高雄市副議長陸淑美會改挺他，是因為選區的在地經濟問題從陳菊到韓國瑜時代，至今都沒法解決，陸是苦民所苦，希望他能幫忙解決問題才改挺他，他和陸根本不認識，就是希望大家理性思考，知道只有選他才能解決經濟問題。



在最後一場政見會上，郭台銘運用自己的優勢，甚至強調他的鴻海集團至今繳了新台幣四千億的稅金，證明自己為台灣經濟付出極大的努力，然後猛打其主要競爭對手韓國瑜和朱立倫，甚至不惜放出大絕招，押上身家財產，的確讓整場政見會的關注度會聚焦在他身上，就是希望透過這樣的發酵，在8日初選民調啟動前，拚一個和韓的支持度產生黃金交叉，贏得最後的初選。