林祥雄：藝術為和平　是我的追求

論壇主要推手、炎黃國際文化協會會長林祥雄教授（中評社 張心怡攝） 中評社檳城7月4日電（記者 張心怡）第二屆“藝術為了和平論壇：藝術與社會”昨日在馬來西亞檳城圓滿舉行。論壇主要推手、炎黃國際文化協會會長林祥雄教授發言表示，東西方美術史演變，美術創作的時代性、社會責任與歷史價值是一致的。



林祥雄提到，藝術創作是由原始時代的人類勞動與傳情達意而產生的，在某個層面而言，藝術應是人類文明的起點，從肢體語言到岩石鐫刻象形與符號的圖騰作為人與人之間的溝通與交流。人類的文明，尤其是藝術創作，是多元化、多渠道、多層次的表達領域，採用不同的媒介與載體。因此，藝術與人類社會的發展及文明的進程，締結了人類不可分割的生命整體。



林祥雄說，雖然文明藝術產生地域有別，但起源與創作形式、符號與圖騰卻是驚奇的一致。這也說明人類原始時代的進化與生命進程都是同樣的：由勞動而產生。人類通過勞動，不但延續了生命，同時更創造了文明與藝術，文明與藝術似乎成了人類體內的血液從而對時代、社會的推動、建設與發展，築構了統一的“命運共同體”。



“東西方美術史演變，美術創作的時代性，社會責任與歷史價值是一致的。”林祥雄談到，中國的美術創作作品系於時代、社會制度與傳統文化價值觀、藝術家們對創作認識、社會客觀現實的局限以及對藝術作品與時代、社會關係乃至歷史價值的不確定性，抑或是創作表現形式媒介、載體之匱乏而無法像歐洲自17世紀以來的批判現實主義與浪漫主義的傑作一樣湧現。