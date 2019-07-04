中評關注：韓國瑜挑“貧富南北” 一石二鳥

國民黨3日晚間舉行第三場政策說明會。（中評社） 中評社高雄7月4日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜3日晚間把握最後一場黨內2020政見發表會，以“經濟貧富分配”及“區域發展”議題訴諸選民認同。韓強調“一個台灣兩個世界”、“貧富南北”等並非最新鮮元素，但卻能翻新說法並融入自己高雄市長的身份，一來訴諸南台灣及中低階庶民認同，也更能強化自己的參選正當性，不啻為一石二鳥之計。



韓國瑜的說法，其實就是早年民進黨在南台灣高喊的“重北輕南”，以及某周刊過去做的專題“一個台灣兩個世界”，只是韓的說法是“重北輕南”2.0版，這個版本能說服多少選民進一步支持？確實可好好觀察。



綜觀韓國瑜全場演說充滿對基層庶民、農漁民等的情懷，用簡單語言闡述政見，讓閱聽眾顯而易懂，但對中產階級或高知識份子較缺乏實際執行的說服力。然而韓國瑜的主要競爭對手鴻海集團創辦人郭台銘也大開支票，強調要幫台灣年輕父母養育0至6歲孩童。



郭台銘身為全台首富、科技霸主，可以看出所提政策也是雙管齊下，一方面是高大上的科技、生技產業，另外的公費育兒則爭取年輕族群、小家庭選票，他說如果財源不夠願“散盡家財”的說法有點笑料，卻也不失首富的另類霸氣，在網路上同樣引發不小關注。



中國國民黨2020初選政見說明南中北一共辦了3場，昨日終告一段落。藍營5位候選人都無太多機會彼此交叉詰辯與交鋒，僅有個別小火花或調侃，算是行禮如儀，不失和氣的君子之爭。



不過國民黨政見會落幕後，外界還是聚焦在藍營的團結與初選最後階段的爾虞我詐。另一個變數在於前“立法院長”王金平未參加藍營初選，依舊活躍在基層走動，且頻頻出招，讓外界摸不著丈二金剛。目前看來真的得等7月15日國民黨公布人選後，再看會浮現出哪些脈絡了。

