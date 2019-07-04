中評現場：張亞中賣力宣揚兩岸和平理念

張亞中。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月4日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨3日晚間8至10時舉行2020初選第三場，也是最後一場政見會，高雄市長韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘會後均未受訪，台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中會後強調，經濟問題上，大家都說要開放，但如果兩岸關係不能和平發展，台灣如何成為一個開放的“國家”？如果兩岸仍是敵對狀態，國民黨的自由經貿示範區是不可能實現的。



3日晚間的政見發表會主題為經濟、財政、能源、環境，5位參選人高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘、台北縣長周錫瑋各自闡述主張。其中郭台銘對韓國瑜及朱立倫挑起戰火，郭朱兩人針鋒相對，韓未加入戰局，會後只有張亞中、朱立倫、周錫瑋表示看法，韓郭都沒受訪。



朱立倫會後在“子弟兵”江怡臻、葉元之等新北市議員到場加油下發表感言。他追打郭台銘的ﻨ6歲以下幼童政府養的政策，嘲諷表示，郭的幕僚要提供正確的資料給“郭董”，才能提出好的育兒政策。



周錫瑋會後強調大家要團結，大家的共識都是拉下蔡英文。



這場政見會，郭台銘始終閃躲媒體，不論抵達會場，或是政見結束離去時，郭台銘都從側門離開，沒讓媒體拍畫面也沒受訪，十分神秘。



韓國瑜離去時也沒有接受媒體訪問，但他臨時走到場外向“韓粉”致意，引發媒體一陣大亂。