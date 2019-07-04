快評：初選過程是國民黨的一面照妖鏡

中評社快評/退出國民黨2020初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平7月3日上午發表聲明稱，7月8日正式開始民調，決定初選結果。現在各陣營充斥“被做掉”的焦慮；雙雄緊繃，決定勝負3-5%的關鍵變數，讓綠營握有可輕易操弄“只要誰好打”、“誰容易增亂”就支持誰的大好機會。換言之，國民黨的初選有被民進黨操弄，決定候選人的重大疑慮。王強調，這絕非杞人憂天；各陣營均有出現或主張退出初選、直攻大選的聲音，或呼籲停辦初選。國民黨奇奇怪怪的初選，已出現可預期的奇奇怪怪過程和結果。自毀長城，大有可能。王還說，當斷則斷，不斷自亂，4年前“換柱”殷鑑不遠，不能不慎。



王金平的聲明，引發國民黨內外關注和討論，質疑、認同均有，解讀不一而足，包括充斥陰謀論，認為預留某種伏筆，或認為意在製造黨內紛亂，等等。



以王金平不參與黨內初選而又聲稱參選到底的身份，發表這樣的聲明有點令人費解，但聲明的內容確實反映了目前國民黨內一些問題與憂慮，值得黨內各方思深。



國民黨內初選，一波多折，相當不順，目前處於相對關鍵和敏感的階段，各方互信不足，或擔心“被做掉”， 情勢相當詭異。



國民黨內奇人多，怪事也多；團結合作向來說多做少，拆臺暗諷常見不鮮；對外溫良恭儉，對內毫不留情、醜態百出。不過，國民黨內初選不管多麼曲折，很快將有結果，各方如何面對初選的結果，以及在接下來的正式競選過程中扮演何種角度，考驗相關政治人物的人性與心態。初選及大選過程是一面照妖鏡，是人是妖、是真正是假意最終都會被顯現出來！

