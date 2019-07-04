美國百位學者聯名信：與中國為敵事與願違

華盛頓郵報3日發表美國百名學者呼籲美國不要與中國為敵的聯名公開信 中評社華盛頓7月3日電（記者 余東暉）由5位美國的中國問題專家領銜撰寫並得到95位美國專家、學者和前官員聯署的致美國總統特朗普和國會議員的公開信3日在《華盛頓郵報》發表。這封題為《美國與中國為敵事與願違》（Making China a U.S. enemy is counterproductive）的公開信指出，美國許多對華行動正直接導致美中關係螺旋式下降，效果適得其反。



這封由麻省理工學院教授傅泰林、前美國駐華大使芮效儉、卡內基國際和平基金會高級研究員史文、前美國國務院代理助理國務卿董雲裳、前哈佛大學教授傅高義撰寫的公開信，部分內容日前已提前曝光。3日正式發佈的這封公開信從7個方面論述美中對抗不符合美國利益：美國目前應對中國令美不安行為的做法從根本上具有反效果；競爭與合作平衡，才能加強中國內部溫和務實、建設性的聲音；美中脫鉤，與中國為敵，不能阻止中國繼續崛起，卻會損害美國自己；對中國取代美國成為全球領袖的擔憂被誇大；與盟國合作保持威懾才是應對中國軍力增長明智做法；應當鼓勵中國參與新的或經過修改的全球體系，讓中國有更大發言權；美國應致力於建立國際合作，增強自身競爭力，而不是試圖破壞和遏制中國與世界的接觸。



這封公開信得到了95位美國專家學者的聯署。這封信的結論是：眾多簽名者清楚地表明，沒有像一些人相信已經存在的那種單一的華盛頓共識，支持對中國採取全面敵對立場。聯署此信的專家學者，許多是在美國外交界、學術界、政界、商界、軍界的知名人物，包括克雷格·艾倫、傑弗裡·貝德、弗雷德·伯格斯騰、伊恩·布雷默、蔔睿哲、孔傑榮、杜大偉、狄忠蒲、戴博、戈迪溫、李·漢密爾頓、卡拉·希爾斯、黃育川、米基·坎特、柯白、蓋保德、藍普頓、羅迪、李成、李侃如、劉亞偉、馬秀絲、約瑟夫·奈、歐倫斯、包道格、湯姆斯·皮克林、喬納森·波拉克、任雪麗、 查爾斯·羅伯、陸伯彬、理查德·薩繆爾斯、施大偉、安妮瑪麗·斯勞特、詹姆斯·斯坦伯格、江憶恩、斯特羅布·塔爾波特、丹尼爾·萊特等人。