國台辦與美智庫紐約對話 警告莫試中方底線

中國國台辦官員與美國智庫在紐約舉行對話會 NCAFP圖 中評社華盛頓7月3日電（記者 余東暉）中國國台辦副主任陳元豐6月份曾來美訪問，並於6月11日到12日在紐約與美國外交政策全國委員會（NCAFP）就兩岸關係與中美關係進行對話。根據NCAFP最新發布的對話會總結報告，一位中方與會人士指出，特朗普政府試探中國在台灣問題上的底線，美方行動可能會使中國政府難以說服人民堅持以和平方式解決台灣問題。在最壞的情況下，中方可能會覺得有必要根據2005年《反分裂國家法》採取行動。



由與會的前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣撰寫的對話會總結報告，首先提到一位中方發言者的表述。這位中方發言者表達了對兩岸關係的擔憂，稱特朗普政府在試探中國在台灣問題上的底線，傷害了中國人民的感情。他擔心，美國的行動可能會使中國政府難以說服自己的人民堅持以和平方式解決兩岸緊張局勢。他告誡美方人士不要把台灣民主與獨立混為一談。在最壞的情況下，中國可能會覺得有必要根據2005年的《反分裂國家法》採取行動。他還擔心蔡英文試圖利用兩岸關係緊張來謀求贏得連任。



對於兩岸關係惡化的原因，基本上中美雙方各有說辭。中方與會者指出，兩岸關係的政治基礎已被破壞；執政的民進黨支持獨立的呼聲不斷高漲；美方在此過程中扮演了無助益的角色。美方與會者則主要將兩岸關係緊張歸咎於大陸方面堅持“九二共識”作為沒有商量餘地的對話基礎，加大對台施壓力度。