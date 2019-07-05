王偉男答中評：雙城論壇首先要讓人民得實惠

上海交通大學台灣研究中心副主任王偉男（中評社 張爽攝） 中評社上海7月5日電（記者 張爽）上海交通大學台灣研究中心副主任王偉男昨天出席了2019上海-台北雙城論壇開幕式，他對中評社表示，上海台北城市論壇的定位是城市交流、民間交流，首先要讓兩個城市的民眾得實惠，讓兩個城市的市政建設上台階。未來雙城論壇要想長長久久，如何把政治因素的負面影響控制在可以接受的範圍內，是一個無法回避的挑戰。



回顧雙城論壇十年來所取得的成果時，王偉男說，單從官方公布的數字來看，十年來上海台北兩個城市簽署了三十多項合作交流文件，幾乎涵蓋所有的市政領域，以及幾乎所有的區級單位。兩個城市的一日生活圈日趨成熟，越來越具有兩岸融合發展樣本的意義。在體育訓練、圖書館資源共享、市政熱線運營等方面，也取得了顯著的成效。



“這些天上海正在大力推動垃圾分類工作，據我所知上海最初的學習對象就是台北。由於兩座城市的合作面極其廣泛，我個人的知識面和關注面非常有限，所以不可能全面掌握這些情況。因此，我也希望未來兩市能適時建立針對交流合作的成效評估機制，努力把已經簽訂的合作文件落到實處，無法有效落實的部分也要向外界解釋清楚原因。”



柯文哲在致辭中提及“兩岸的交流必須要有延續性，和政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。我一向認為要“促進交流、增加善意”，秉持“互信的態度”及“兩岸一家親”的理念，彼此“互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解”。



王偉男對中評社說，柯市長關於兩岸關係的表述，坦白說可謂四平八穩，既沒有新突破，也沒有往後退。

