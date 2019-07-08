林富男答中評：兩岸城市複合性交流是正能量

台灣藝術研究院院長林富男（中評社图片） 中評社北京7月8日電（記者 張爽）台灣藝術研究院院長林富男以特邀嘉賓出席2019上海－台北雙城論壇，他在論壇現場接受中評社專訪時表示，兩岸應該用積極、開放的態度來促進交流，可以依照每個城市性質的不同，相互對接來進行不同形式的交流，比如農業縣就交流農業，觀光城市就交流觀光，這樣相互多重、複合性的交流，對於兩岸和平發展一定會有正能量的提升。



“現在兩岸官方的互動平台僅存上海和台北的雙城論壇了，此次應台北市政府之邀來參加論壇，殊感榮幸。”林富男對中評社說，他是倡議兩岸要多交流，不應該只有台北和上海的雙城交流，他更主張應該擴大範圍和組織，加大力度廣度和深度的交流，“也不只是台灣的六大城市，縣市也都需要和大陸多交流，甚至於台灣和大陸本就應當要全面性的交流，而且永無止境。”他說，有交流就不會有障礙，交流沒障礙，就是兩岸一家親。



作為台灣藝術研究院院長，林富男對近年來兩岸文藝界交流趨勢的變化深有感觸。他說，近兩年來，兩岸的交流確實趨於冷淡，尤其台灣對於大陸的參訪團設了不少的關卡，在審核從嚴的情況下，兩岸交流的對象不斷地限縮，甚至於層級逐漸下降，這是不友善的做法，是一種萎縮與退步的象徵，相信人民有目共睹，“我們很期待借由這一次台北－上海的雙城論壇，大家能夠敞開胸懷，眼光放大放遠。交流絕非壞事，交流可以增加了解，增加善意。這一次柯文哲有膽識與魄力，不畏艱難不怕被抹紅，仍出席雙城論壇，就議題的設定與行程的安排，我則抱以肯定與支持。雖然台灣各界用特殊的眼光，看待柯文哲赴滬的表現，但柯市長也謹慎以對，凡是參訪或論壇行程，身邊隨時帶著民意代表與特邀嘉賓出席，保持著公開透明的狀態。我可以見証他對兩岸交流的用心與專注。



林富男是土生土長的高雄人，在南台灣經營著多家企業，他關心高雄的發展，他說，“台北可以，我相信高雄也能做得到。台灣應當要積極地擴大與大陸交流，不要再處於過度緊縮、封閉的狀態，這對兩岸的發展不是正向的。”



針對柯文哲在開幕式的發言，以“促進交流、增加善意”，秉持“互信的態度”及“兩岸一家親”的理念和“5個互相”，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。林富男認為，柯是一個心口同一，不講謊話不會虛事的人，大陸與柯文哲的交往，放輕鬆向前行，不必再聽其言觀其行來浪費時間，有什麼就說什麼，要怎麼做就直接說明白。

