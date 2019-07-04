蔡政府強推政治檔案條例　藍委轟搞清算

藍委曾銘宗。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月4日電（記者 倪鴻祥）“立法院”臨時會今天上午針對“政治檔案法”草案進行朝野協商，中國國民黨“立法院”黨團質疑該草案條文規定政府可以徵集民間包括政黨的相關政治檔案，涉及政治清算，朝野協商沒有共識，院會預訂下午2時開會，在民進黨團優勢人數下表決處理，逕行二、三讀完成立法。



蔡英文政府以落實轉型正義及《促進轉型正義條例》配套為由，將“政治檔案條例”草案送“立法院”審查。草案規定，政治檔案之適用範圍不以政府機關檔案為限，還包含政黨、附隨組織及黨營機構所保管的政治檔案，只要經“促轉會”認定為“國家檔案”，政府都可徵集相關政治檔案，在指定期限內移歸檔案管理，作成紀錄。



草案也規定，保密逾30年仍列機密等級之政治檔案，除原移轉機關敘明有保密義務之法規外，視為解除機密，並簡化解密程序。政治檔案中所載公務員、證人、檢舉人及消息來源之姓名、化名、代號及職稱，應提供閱覽、抄錄或複製。如果開放政治檔案涉及爭議事項，得由檔案局邀集相關機關代表、學者專家及社會公正人士審議。



國民黨“立院”黨團總召曾銘宗質疑，蔡政府要通過“政治檔案條例”草案是為了政治清算，而且主管機關是“促轉會”，更令人質疑，而且政府可以徵集民間政治檔案，涉及違反“憲法”保障私人財產的財產權，究竟蔡政府的目標是什麼？是二二八、陳文成命案？還是三一九陳水扁槍擊案，這些檔案都在政府機關？蔡政府哪會調不到？蔡政府不應急於在本臨時會強行通過。