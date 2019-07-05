王群洋：美國若翻掉一中政策　後果不堪設想

中山大學政治研究所副教授王群洋。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月5日電（記者 高易伸）針對G20峰會美中領導人會晤與美中貿易戰休兵，中山大學政治學研究所副教授王群洋接受中評社訪問認為，儘管美國總統特朗普在“特習會”提到將遵守“一個中國”政策，但美中關係是一場長久持續的耐力賽，縱使下任美國總統不是特朗普，美中兩強還是會競爭下去。



分析美國與兩岸關係，王群洋認為，特朗普上任之初其實想否定“一中政策”，只是還不太確定該怎麼做，或是美國否定“一中政策”後，能不能承受接下來的後果。特朗普執政這3年多來，從美中貿易、科技、軍事，甚至是處理朝鮮問題上，應該也發現中國不是省油的燈。美國若想翻掉“一個中國”政策後果不堪設想。



王群洋，淡江大學歐洲研究所碩士、德國慕尼黑大學政治學博士，研究領域在國際關係、歐洲區域研究、政治學、台海兩岸關係、國際公法等。她曾任高雄醫學院兩性研究中心諮詢委員、高雄市政府大陸事務諮詢委員。



對於美中貿易戰休兵，王群洋認為，這只是“暫時性”的，從特朗普談到華為的語氣判斷，所謂“不影響‘國家安全’也是美國的自由心證，隨便他說。但美中貿易戰確實打到特朗普自己，包括美國大企業或特朗普鐵票區等都有反彈或對他施壓，在連任壓力下，他需進行妥協。更何況美國的歐洲盟友、印度或澳紐等國也不見得都聽特朗普的。



至於美中貿易暫時休兵後，台灣如何因應？



王群洋分析，蔡英文明顯重押美國，台灣順理成章變成美國提款機、錢袋子。當美國要錢時，台灣必須得出，包含在亞太地區的日本、韓國等亦是如此。台灣不能一廂情願只押寶在美國身上，至少我們在G20峰會可以看出，美國還是以自己利益為優先，台灣單押美國，美國視為理所當然，不會感謝的。台灣是美國很好用的“錢袋子”，美國不會輕易放掉這項利益，過去美國跟蘇聯競爭是從“軍事層面”切入，現在美中競爭已演變成科技業、製造業、關稅及產業鏈等全面性的競爭。



但王群洋認為，美國掌握全球高端科技，但已不再輕易，美國不可能獨佔這些技術，只能改變戰略，從產業鏈上去進行另類的美中冷戰。



王群洋分析，美國希望台灣產業能夠跟中國脫鉤，資金與技術不要再進中國，在產業面徹底分裂，但美國並沒有成功。她提醒，台灣執政當局要很清楚地思考，是否全面倒向或迎合美國的戰略。